Navi Pillay é homenageada com o Nobel da Paz por sua luta histórica

No dia 9 de setembro de 2026, o Comitê Nobel norueguês anunciou a concessão do Prêmio Nobel da Paz à jurista Navanethem “Navi” Pillay, em virtude de sua destacada contribuição para a promoção da paz e do direito internacional. A cerimônia de premiação ocorreu em Oslo.

Contribuições para os Direitos Humanos

Ao longo de sua carreira, Pillay, que agora tem 85 anos, ocupou o cargo de alta-comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos entre 2008 e 2014. Sua trajetória inclui a presidência do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, onde teve um papel crucial na definição de um marco jurídico que equipara a violação sexual a atos de genocídio e crimes de guerra. Recentemente, comandou uma comissão da ONU que investigou as violações de direitos humanos ocorridas em Israel e nos territórios palestinos, resultando em sérias acusações contra o país, incluindo genocídio na Faixa de Gaza.

Jorgen Watne Frydnes, presidente do Comitê Norueguês do Nobel, salientou que a premiação é um lembrete sobre a relevância do Estado de Direito em um cenário global marcado pelo aumento dos conflitos e ataques políticos às instituições jurídicas. Ele enfatizou a importância de um sistema jurídico internacional que responsabilize criminosos de guerra e ofereça justiça às vítimas como elemento vital para a construção de um mundo pacífico.

Legado de Navi Pillay

Navi Pillay se destaca na defesa dos direitos humanos, tendo vivido sob o regime de apartheid na África do Sul. É notável sua trajetória como uma das primeiras mulheres de origem indiana a se tornar advogada no país, notadamente por seu papel na defesa de ativistas que se opunham ao regime de segregação racial.

O Prêmio Nobel da Paz deste ano foi concedido a Pillay, sucedendo assim María Corina Machado, que recebeu o prêmio no ano anterior por seus esforços em prol da defesa dos direitos humanos e uma transição pacífica e justa rumo à democracia na Venezuela. O reconhecimento de Machado também reflete o apoio internacional à luta por liberdade e justiça em sistemas repressivos.

Considerado um dos prêmios mais renomados do mundo, o Nobel da Paz deste ano registrou 287 indicações, das quais um quarto foi submetido por organizações. Essa premiação respeita não apenas o indivíduo, mas também as causas pelas quais ele luta, incluindo a paz e os direitos humanos.

A defesa de Navi Pillay pelos direitos fundamentais e seu papel em instâncias de justiça internacional continuam a ter um impacto significativo, representando a luta persistente pela paz em um mundo repleto de desafios.