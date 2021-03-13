Mudanças nas alianças internacionais refletem embargos a Cuba

A recente aprovação de uma resolução pela ONU condenando o embargo econômico dos Estados Unidos contra Cuba, ocorrida na quarta-feira (28), traz à tona questões complexas e duradouras relacionadas à política internacional e às suas consequências diretas em países que enfrentam sanções severas. A votação, que concluiu com 130 votos a favor, 17 contra e 25 abstenções, representa o menor respaldo à resolução em três décadas. Isso evidencia não apenas a persistência do bloqueio, mas também a crescente influência norte-americana na diplomacia global, capaz de persuadir nações a posicionarem-se contra Cuba.

Histórico da Resolução

Desde a sua introdução em 1992, a resolução que pede o fim do embargo já foi submetida à votação 33 vezes. Na votação inicial, contava com o apoio de apenas 59 países, um número que cresceu significativamente durante o governo do ex-presidente Barack Obama, quando a busca por uma reaproximação entre os EUA e Cuba culminou em um recorde de 191 votos favoráveis em 2016. Essa mudança representava uma tentativa de reconciliar as tensões históricas entre os dois países, as quais se intensificaram após a revolução cubana de 1959.

Entretanto, com a alteração do cenário político nos Estados Unidos e as reformas de política externa, o Brasil, historicamente favorável ao fim do bloqueio, teve um comportamento ambivalente sob a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sob sua liderança, o país se absteve ou votou contra a resolução em três ocasiões, destacando uma mudança possível nas relações internacionais da nação e um alinhamento mais próximo com a política externa dos EUA opositora ao regime cubano.

Impactos do Embargo em Cuba

O embargo, implementado com o objetivo de isolar Cuba economicamente, tem causado sérias dificuldades ao desenvolvimento socioeconômico da ilha, prejudicando aspectos fundamentais da vida dos cubanos. As sanções, que foram acentuadas durante a administração de Donald Trump, resultaram em uma drástica escassez de recursos essenciais como energia, medicamentos e até gás de cozinha. A situação econômica de Cuba se agravou a ponto de a inflação registrar um aumento significativo quando comparada ao ano anterior, intensificando a crise humanitária que se abate sobre a população.

Esta última votação da ONU não só reflete um panorama internacional em mutação, mas também aponta para o descontentamento progressivo em relação às práticas de sanções unilaterais EUA-Cuba. Especialistas em relações internacionais apontam que a resposta da Assembleia Geral das Nações Unidas pode não apenas ser um reflexo das divisões políticas globais, mas também uma mensagem clara sobre a necessidade de revisões no tratamento das nações que enfrentam problemas internos exacerbados por intervenções externas.

Para os cidadãos cubanos, a realidade do bloqueio se transforma em desafios diários. As dificuldades de acesso a bens e serviços se traduzem em um cotidiano marcado por incertezas e restrições. A comunidade internacional, por sua vez, mantém a expectativa de que iniciativas como a recente resolução na ONU possam exercer pressão sobre a administração dos Estados Unidos, levando a um reconhecimento das necessidades da população cubana e a um possível alívio nas tensões econômicas.

Como resultado, o embate pelo fim do embargo se transforma em um reflexo das complexidades da política global, mostrando como ações individuais podem ter repercussões significativas nas vidas de pessoas que apenas buscam dignidade e bem-estar. O futuro das relações entre Cuba e os Estados Unidos, assim como as potencialidades de mudanças repentinas nas políticas mundiais, permanecem incertos, mas as aspirações por um futuro mais pacífico continuam a perpassar a sociedade cubana e sua diáspora.