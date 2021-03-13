Mega-Sena tem prêmio de R$ 75 milhões em sorteio hoje

Nesta quinta-feira (1º), a Mega-Sena promove o concurso de número 3.065, com um prêmio estimado em R$ 75 milhões. O sorteio, que captará a atenção de apostadores de todo o Brasil, está agendado para as 21h (horário de Brasília) e ocorrerá no Espaço da Sorte, em São Paulo. Essa expectativa vem após a última premiação ter acumulado, resultando no valor atual significativo.

Os interessados podem realizar suas apostas até às 20h de hoje, seja em casas lotéricas autorizadas por todo o país ou pela internet, através do site ou do aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, que requer a seleção de seis números, custa R$ 6.

No sorteio anterior, ocorrido no dia 31, não houve vencedores que acertaram as seis dezenas, sendo sorteados os números 04, 10, 20, 25, 27 e 48. Isso fez com que o prêmio acumulasse para o montante atual.

Atração do Prêmio Alto

A Mega-Sena, reconhecida como uma das loterias mais populares do Brasil, costuma contar com um grande número de participantes, especialmente com prêmios elevados como os R$ 75 milhões de hoje. Além das apostas simples, os apostadores têm a possibilidade de efetuar apostas múltiplas, o que aumenta suas chances de vitória, mas, por outro lado, eleva o preço total da aposta.

Os sonhos de muitos que buscam o prêmio não estão apenas relacionados à quantia em dinheiro, mas também ao potencial transformador que essa vitória poderia trazer para suas vidas. A chance de um prêmio milionário instila esperança e desejo, atraindo milhares de brasileiros para os sorteios semanais.

Como Funciona a Aposta

Para participar da Mega-Sena, o processo é bastante fácil. O apostador deve escolher entre seis e quinze números, dentre os 60 disponíveis. Contudo, cada número extra escolhido resulta em um aumento no custo da aposta. Vale lembrar que a Mega-Sena segue um sistema progressivo, onde as premiações são maiores para acertos de cinco (quina) e seis (sena) números.

Com a possibilidade constante de prêmios acumulados, a Mega-Sena se destaca como uma chance de mudança na vida de muitos brasileiros. Apostar uma quantia acessível em busca de se tornar milionário em uma única noite é o que incentiva tantas pessoas a se envolverem nesse jogo.

Dessa forma, todos que têm interesse devem garantir suas apostas até às 20h de hoje, na esperança de se tornarem os novos sortudos que poderão mudar suas vidas. A sorte pode brilhar para alguém logo mais à noite!