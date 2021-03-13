MEC amplia oferta com curso gratuito de coreano em plataforma de idiomas

A recente adição de um curso gratuito de coreano na plataforma de aprendizagem de idiomas do Ministério da Educação (MEC), o MEC Idiomas, reflete a crescente popularidade da cultura sul-coreana no Brasil, que abrange fenômenos como K-pop, K-drama e a culinária coreana. Com essa atualização, o MEC Idiomas agora oferece três cursos: inglês, espanhol e o recém-lançado coreano, totalizando atualmente 774 mil matrículas ativas.

Estrutura do Curso de Coreano

O curso de coreano é organizado em seis níveis, desde o básico até o avançado, com cada nível contendo de quatro a seis módulos, os quais possuem entre 10 e 15 aulas cada. A plataforma disponibiliza cerca de 800 aulas, estruturadas para que os alunos possam evoluir continuamente em seu aprendizado. Coma um método que combina aulas interativas, exercícios de escrita e de pronúncia, além de vídeos educativos, o curso busca proporcionar uma experiência enriquecedora.

Um aspecto importante do curso é o alfabeto hangul, que é totalmente distinto do alfabeto latino. Os alunos aprenderão as 24 letras do hangul, praticando os sons relacionados e utilizando uma nova aba exclusiva dedicada à escrita coreana.

Recursos Interativos e Prática Oral

A plataforma facilita a conexão entre sons e letras através de atividades específicas que ajudam os alunos a relacionar corretamente os sons às letras correspondentes. Além disso, o curso inclui exercícios de conversação que simulam situações do dia a dia, permitindo que os alunos pratiquem diálogos e escolham as respostas apropriadas em diversos contextos.

A prática oral representa um componente significativo do curso. Os estudantes poderão escutar frases em coreano e reproduzi-las em voz alta utilizando o microfone de seus dispositivos. Caso não consigam praticar oralmente, a plataforma permite continuar avançando nos estudos sem a necessidade desse exercício em determinados momentos.

Ferramentas Adicionais

Além do currículo, o MEC Idiomas oferece várias ferramentas que enriquecem a experiência de aprendizado, as quais incluem:

teste de proficiência;

trilha de aprendizagem com aulas e reforços;

teste ao final de cada módulo;

recursos de fala e prática;

um agente de Inteligência Artificial disponível para auxílio em dúvidas e prática de conversação.

De acordo com informações do MEC, aproximadamente 581.705 matrículas na plataforma correspondem ao curso de língua inglesa, o que representa 75,1% do total, enquanto 192.996 matrículas estão relacionadas ao curso de espanhol, totalizando 24,9%. O público jovem, com idades entre 18 e 34 anos, abrange 60,5% da adesão, sendo a faixa etária de 25 a 34 anos a mais significativa.

Com a implementação do curso de coreano, o MEC Idiomas visa diversificar as alternativas de aprendizagem de idiomas, promovendo uma compreensão cultural e linguística que se alinha ao crescente fascínio dos brasileiros pela Coreia do Sul.