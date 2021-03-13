Lula e Flávio têm opiniões distintas sobre ajuste fiscal e Estado

O confronto econômico entre os candidatos à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), revela perspectivas distintas sobre as contas públicas, as políticas de tributação e a função do Estado. Enquanto Lula prioriza a continuidade dos investimentos sociais e públicos, Flávio defende a diminuição da estrutura do Estado e a redução das despesas.

Propostas em Destaque

Lula propõe a manutenção e a ampliação de investimentos voltados para infraestrutura e políticas sociais. Sua plataforma inclui uma valorização real do salário mínimo e a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, preservando os salários. As principais diretrizes de seu plano econômico são:

Manutenção do arcabouço fiscal para assegurar controle sobre as despesas.

Fortalecimento da tributação progressiva, focando especialmente nas rendas mais elevadas.

Ampliação de programas sociais como o Bolsa Família e iniciativas para erradicar a fome.

Por sua vez, Flávio Bolsonaro propõe um ajuste fiscal marcado por cortes acentuados nas despesas públicas e uma nova regra fiscal que limitaria os gastos em função da evolução da dívida pública. Suas propostas principais incluem:

Eliminação de ministérios e redução das despesas administrativas.

Simplificação do sistema tributário e diminuição de impostos.

Criação de novas modalidades de contratação que apresentem custos menores para os empregadores.

Controle da Dívida Pública

Ambos os candidatos reconhecem a urgência de lidar com o problema da dívida pública, porém suas estratégias diferem substancialmente. Lula defende um controle fiscal baseado no crescimento econômico e uma arrecadação aumentada, enquanto Flávio propõe uma reestruturação fiscal que poderia gerar um ajuste de cerca de R$ 190 bilhões, o que corresponde a 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) projetado para 2025.

Ainda restam dúvidas sobre como Flávio pretende realizar os cortes advogados e quais seriam os impactos disso nos serviços públicos, especialmente em relação a programas sociais fundamentais como o Bolsa Família.

Visão sobre Impostos e Investimentos

No tocante à tributação, Lula clama por uma progressividade maior para assegurar que os mais ricos contribuam de maneira mais proporcional. Em contrapartida, Flávio busca implementar cortes nos tributos e desburocratização, tentando proporcionar melhores condições logísticas e financiamento de fertilizantes para empresários e agronegócio.

Essas distintas posturas no que se refere à tributação e aos investimentos podem influenciar não só a economia geral, mas também o planejamento orçamentário do futuro governo, uma vez que uma diminuição nos tributos necessita ser equilibrada com um controle rigoroso das despesas.

Impacto nos Direitos Trabalhistas e Programas Sociais

Lula está comprometido em promover os direitos trabalhistas e criar uma rede de proteção social, enquanto Flávio tende a flexibilizar as relações de trabalho através da introdução de novos formatos contratuais, o que pode impactar as condições e os custos dos trabalhadores no Brasil.

Embora ambos os candidatos indiquem a intenção de manter programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida, o debate central reside em como viabilizar esses financiamentos frente às demandas por ajustes fiscais. As diferentes abordagens entre os candidatos podem, portanto, afetar a recuperação econômica e a proteção social do país nos anos seguintes.

Lula aposta em um modelo de desenvolvimento que valoriza a inclusão e o crescimento por meio de investimentos, ao passo que Flávio se orienta por uma política de austeridade que promete menos intervenção do Estado e impostos reduzidos. O resultado dessas propostas será um aspecto crucial a ser monitorado nas próximas eleições e seu reflexo na vida dos brasileiros.