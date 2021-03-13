Limite de R$ 500 para Pix por aproximação é eliminado hoje

A partir de hoje, 1º de outubro, o limite de R$ 500 para transações de Pix por aproximação foi removido, conforme determinação do Banco Central (BC). Essa mudança, publicada na Instrução Normativa BCB nº 746 em junho, permite que cada usuário estabeleça os próprios limites para suas operações, sempre priorizando a segurança das contas.

Novas Potencialidades do Pix

Agora, com a eliminação do teto anterior, os clientes têm a oportunidade de solicitar ajustes nos limites de pagamentos por aproximação junto ao seu banco. Essa alteração nos valores poderá ser feita através do aplicativo da instituição financeira, que deve contar com um recurso para gerenciamento de limites. Dessa maneira, os clientes poderão definir valores superiores a R$ 500, desde que dentro das restrições que suas contas permitem.

As transações, além de estarem sem limites, continuam a seguir as normas de segurança que o Pix já implementou. O BC assegura que essa modificação não prejudica a proteção contra movimentações suspeitas, garantindo um ambiente seguro para os usuários durante os pagamentos.

Como Ajustar os Limites

Para os usuários que desejam modificar seus limites, o Banco Central informa que o processo será realizado diretamente pelo aplicativo do banco. Os passos podem variar conforme a instituição, mas geralmente incluem:

Acessar o aplicativo do banco; Encontrar a seção de configurações do Pix; Acessar a área voltada para gestão do Pix por aproximação; Solicitar o ajuste do limite desejado; Finalizar as etapas de autenticação que o banco exigir.

Funcionamento do Pix por Aproximação

Utilizando a tecnologia NFC (Comunicação por Campo de Proximidade), o Pix por aproximação permite que os usuários efetuem pagamentos simplesmente aproximando o celular da maquininha de pagamento. Essa modalidade foi introduzida em fevereiro de 2025 e é acessível tanto pelo aplicativo do banco quanto por carteiras digitais que sejam compatíveis. Para quem optar pelas carteiras digitais, é necessário realizar o vínculo com a conta bancária.

O processo de pagamento é simples: o usuário informa ao estabelecimento que fará o pagamento via Pix, confere os dados e o valor da cobrança, e aproxima seu celular da máquina de pagamento. A autenticação deve ser feita antes da confirmação da transação, oferecendo um nível adicional de segurança.

Cuidados ao Usar o Pix por Aproximação

Com a nova possibilidade de pagamentos acima de R$ 500, é fundamental que os usuários redobrem a atenção para evitar fraudes. É vital sempre checar o valor e os detalhes da transação antes de permitir o pagamento, já que em algumas ocasiões o celular pode realizar operações sem a necessidade de acessar o aplicativo. Algumas recomendações importantes incluem:

Verificar o valor exibido na máquina em comparação ao celular;

Assegurar a confiabilidade do estabelecimento;

Manter os mecanismos de segurança do celular sempre ativados;

Nunca permitir que terceiros tenham acesso ao celular desbloqueado;

Acompanhar as notificações das transações realizadas;

Revisar os limites de pagamento configurados com regularidade.

Com a remoção do limite, o Banco Central visa promover o uso do Pix por aproximação, um sistema que, embora ainda esteja em fase de expansão, já movimentou bilhões de reais. Em agosto de 2026, foram registradas mais de R$ 3,73 trilhões em transações, totalizando 8,11 bilhões de operações pelo sistema. Contudo, as transações via aproximação ainda constituem apenas uma pequena parte desse total. Em janeiro, foram apenas 1,06 milhão de operações cadastradas, indicando a necessidade de maior adesão por parte dos usuários.