Leão XIV aparece no papamóvel após tratamento de câncer

No dia 21 de outubro de 2026, o Papa Leão XIV voltou a ser visto publicamente após a cirurgia para a remoção de um câncer de pulmão, realizada em 13 de outubro. Com 71 anos, o pontífice acenou e abençoou os fiéis a bordo do papamóvel, evidenciando sua recuperação após a extração do lobo inferior do pulmão direito, onde foi encontrado adenocarcinoma pulmonar.

Durante a audiência geral, o papa manifestou sua gratidão, afirmando: “A primeira coisa que quero dizer a vocês é obrigado pelo apoio e pelas orações.” Este evento, que durou cerca de 50 minutos, ocorreu sob um céu nublado e atraiu fiéis que se reuniram horas antes do início, previsto para as 9h45. Em seu discurso, Leão XIV enfatizou a relevância de confiar na bondade e misericórdia de Deus, agradecendo a generosidade do público presente.

Retorno às Atividades

A audiência realizada hoje marca o gradual retorno de Leão XIV às funções papais, seguindo a promessa que fez em 18 de outubro, após deixar o hospital. Ele é o pontífice mais jovem dos últimos tempos, tendo sido eleito em maio de 2025, e sua saúde tem sido uma preocupação significativa entre os católicos do mundo todo desde que seu diagnóstico foi divulgado, gerando grande comoção.

Os médicos informaram que a cirurgia ocorreu sem complicações e foi bem-sucedida, mas não divulgaram detalhes sobre o tamanho do tumor ou a possibilidade de a doença ter se espalhado para os gânglios linfáticos, informações essenciais para um entendimento adequado de seu prognóstico. O Vaticano não atualizou a agenda oficial do papa após a audiência, mas Leão já tem planejada uma viagem ao Uruguai, Argentina e Peru, entre 6 e 17 de novembro. Contudo, a confirmação dessa agenda dependerá de sua recuperação e das orientações médicas.

Expectativas e Seguimento

Enquanto era saudado pela multidão, Leão XIV fez um sermão em italiano, adaptando sua prática anterior de incluir saudações em sete idiomas, ao invés de nove. Essa mudança foi interpretada como uma precaução em função de sua recente cirurgia, embora o papa deseje continuar se conectando com os católicos diversificados ao redor do globo.

Este momento foi histórico não apenas pela recuperação do papa, mas também por simbolizar a resiliência e a liderança que ele demonstra em tempos difíceis. As expectativas agora giram em torno de sua capacidade de seguir com a agenda papal, enquanto enfrenta os desafios de saúde e guia a Igreja Católica com firmeza e compaixão.