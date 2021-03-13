Justiça é exigida por mães de vítimas da Operação Contenção

Na quarta-feira (28), a Vila Cruzeiro, situada na Penha, foi o local escolhido para um ato marcado por profunda emoção, onde familiares das vítimas da Operação Contenção se reuniram. Essa operação, que ocorreu em outubro de 2025, resultou em 122 mortes nos Complexos da Penha e do Alemão, e o evento marcou um ano desde essa tragédia, reacendendo as demandas por justiça e investigações adequadas sobre os casos ocorridos.

Demandas Urgentes de Justiça

As mães das vítimas, lideradas por Tauã Brito, manifestaram sua indignação diante da sensação de impunidade e da desigualdade no tratamento jurídico. Tauã, que perdeu seu filho Wellington Brito, de apenas 20 anos, durante a operação, fez um apelo forte e claro: “Não existe uma lei para quem mora em um condomínio da Barra da Tijuca e outra para quem mora na favela”. Ele enfatizou a dor provocada pela violência e a necessidade de garantir o direito à vida, independentemente da localização geográfica.

A confeiteira observou que, em contextos diferentes, a polícia conseguiu deter pessoas armadas em áreas de classe média alta, sem que vidas fossem perdidas. “Segurança de verdade é proteger a vida”, enfatizou Tauã, destacando a disparidade no tratamento entre as populações das áreas ricas e das favelas.

Denúncias Contra Ações Policiais

Durante a manifestação, um ponto central foi a falta de transparência e as lacunas nas investigações referentes às mortes ocorridas. As mães expressaram sua frustração ao relatar que não tiveram acesso aos laudos periciais e manifestaram seu desespero por respostas. “Nosso coração está despedaçado por falta de respostas”, comentou Maria Edvalda Cândida de Souza, que perdeu seu filho Cleiton Cesar, de 32 anos, em meio à operação.

A Human Rights Watch lançou um relatório levantando questões sérias sobre a conduta policial durante a operação, incluindo indícios de manipulação de câmeras corporais e mortes que sugerem possível intencionalidade. Quase 40% das vítimas foram atingidas na cabeça, com muitos apresentando múltiplos disparos, o que levanta alarmantes preocupações acerca das práticas policiais.

Os manifestantes exigiram não apenas a responsabilização dos envolvidos, mas também um compromisso do governo em fortalecer os serviços públicos e sociais nas comunidades, em contraposição a operações que costumam resultar em tragédias. O ativista jovem Natan da Silva, que participou do ato, reiterou: “Temos sonhos aqui dentro, existe vida e esperança”.

A situação das comunidades que lidam com a violência policial e as operações de segurança exige uma reflexão crítica sobre as políticas públicas existentes. Mesmo diante da dor e das perdas, as vozes das mães e dos jovens da Penha continuam a se erguer, clamando por justiça e dignidade, desafiando uma narrativa que frequentemente ignora a humanidade dessas vidas.