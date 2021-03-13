INSS destaca riscos de fraudes com uso de biometria falsa

Recentemente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fez um alerta a respeito de informações enganosas que circulam nas redes sociais, as quais afirmam que um cadastro biométrico seria necessário para evitar a suspensão de benefícios. Essa afirmação é completamente falsa.

Esclarecimento sobre o Cadastro Biométrico

O INSS esclarece que a obrigatoriedade do cadastro biométrico se aplica apenas a novos pedidos de benefícios realizados a partir de 21 de novembro de 2025. Assim, os beneficiários que já recebem seus auxílios não precisam se preocupar em realizar esse registro. O instituto enfatiza que “não existe essa opção” de comparecer às agências para efetuar o cadastro biométrico. A verificação de identidade, necessária para esse registro, ocorre quando o cidadão solicita documentos oficiais, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou o título de eleitor.

Essa situação é relevante não só para os beneficiários do INSS, mas também para a população em geral que recebe ou poderá receber auxílios do governo. A desinformação é um problema recorrente que pode causar preocupações desnecessárias e potencialmente gerar um estado de alerta indevido entre os cidadãos. Os beneficiários devem se manter bem informados sobre os requisitos das políticas de benefícios sociais, o que, por sua vez, pode proteger seus direitos e evitar transtornos administrativos, como o bloqueio injustificado de benefícios.

Cuidado com Fraudes

Além de esclarecer sobre o cadastro biométrico, o INSS também alertou para a necessidade de atenção redobrada quanto a tentativas de fraudes destinadas a roubar dados pessoais dos cidadãos. O órgão ressalta que não realiza visitas domiciliares para comprovação de vida e que não solicita informações sensíveis, como senhas ou dados bancários. É fundamental que as pessoas estejam cientes de que os golpistas frequentemente criam páginas fraudulentas e enviam mensagens que induzem os usuários a clicar em links suspeitos.

A prevenção contra fraudes é um tema que merece destaque, pois o impacto de um golpe pode ser devastador, resultando na perda de informações pessoais e financeiras. A recomendação do INSS é clara: não clique em links desconhecidos. Essa orientação é uma forma de assegurar que os dados pessoais permaneçam protegidos e que as tentativas de fraude sejam minimizadas, pois a segurança digital é uma responsabilidade compartilhada entre o órgão e os cidadãos.

Isenções e Exceções do Cadastro Biométrico

É fundamental destacar que até mesmo os beneficiários que fizerem pedidos após 21 de novembro de 2025 podem estar isentos do cadastro biométrico. A legislação prevê isenções para determinadas categorias, incluindo idosos com mais de 80 anos, migrantes, refugiados, apátridas e pessoas que não conseguem se deslocar por mais de 30 dias por questões de saúde. Essa abordagem inclusiva garante que grupos vulneráveis não sejam prejudicados por processos administrativos que poderiam ser inviáveis para eles.

Além disso, também estão isentos da obrigatoriedade do registro biométrico os pedidos de salário-maternidade, benefícios por incapacidade e pensão por morte. Esses casos exemplificam a preocupação do legislador em garantir que certos tipos de benefícios sejam acessíveis de maneira facilitada, evitando que a burocracia complica ainda mais a vida de quem já enfrenta desafios significativos.

Para qualquer dúvida relacionada aos benefícios, o INSS sugere que os cidadãos acessem o portal Meu INSS ou façam contato pelo telefone 135. É crucial que todos se familiarizem com esses canais de comunicação, pois informações corretas e atualizadas são essenciais para o bom uso dos serviços oferecidos pelo INSS.

O empenho do INSS em esclarecer essas questões é crucial para assegurar a proteção dos beneficiários, evitando que informações equivocadas causem prejuízos ou bloqueios indevidos dos benefícios. A recomendação é que todos mantenham a vigilância e verifiquem sempre a autenticidade das informações recebidas sobre os serviços do INSS.