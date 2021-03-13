Futebol feminino anuncia finalistas para melhor técnico do ano

Nesta terça-feira (20), foram revelados os finalistas para o prêmio de Melhor Treinador do ano no futebol feminino brasileiro. Os candidatos à premiação do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas incluem Thiago Viana, do São Paulo; Felipe Freitas, do Bahia; e Fabi Guedes, do Atlético-MG. A cerimônia de encerramento ocorrerá em 15 de novembro, no Museu do Futebol, em São Paulo.

Perfil dos Finalistas

Thiago Viana, no comando do São Paulo desde 2023, teve um desempenho notável ao conquistar o Campeonato Brasileiro. Ele estabeleceu um recorde com 144 jogos dirigindo a equipe. Em 2026, suas jogadoras continuam em busca de novos títulos, lutando nas quartas de final da Copa do Brasil e tentando avançar para as semifinais do Campeonato Paulista, onde se prepararão para enfrentar o Santos em um jogo de repescagem.

Felipe Freitas, que lidera o Bahia, se destacou ao levar as Mulheres de Aço até as semifinais do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Comandando a equipe desde 2024, ele já demonstrou sua capacidade ao garantir que o time chegasse às fases decisivas do torneio por duas temporadas consecutivas. Na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia triunfou sobre o São Paulo com um placar de 2 a 1 no Estádio Batistão, em Aracaju.

Fabi Guedes assumiu o Atlético-MG em 2025, após ter sido auxiliar técnico no Red Bull Bragantino. Sob sua orientação, as Vingadoras retornaram à elite do Brasileirão e mantiveram uma campanha sólida, evitando a zona de rebaixamento nesta temporada, o que representa um passo importante para a evolução da equipe mineira.

Como os Finalistas Foram Selecionados

A seleção dos finalistas foi feita por representantes dos clubes que fazem parte da elite do futebol feminino brasileiro. Este processo contou com a participação da capitã do time, do treinador e de um dirigente responsável pela modalidade. Importante destacar que o regulamento do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas proíbe que os representantes votem em integrantes de suas próprias equipes.

A cerimônia de novembro também premiará os vencedores em diversas categorias, como Melhor Jogadora, Artilheira, Gol Mais Bonito, Melhor Departamento de Futebol Feminino e a Seleção da Temporada. Uma categoria especial, chamada Futebol Feminino Contra o Feminicídio, será concedida ao clube que se destacou em iniciativas voltadas para combater a violência contra as mulheres.

Durante a cerimônia, os ganhadores de todas as categorias serão anunciados, marcando um momento significativo para o reconhecimento das realizações e esforços no crescente mundo do futebol feminino no Brasil. A expectativa é que esta premiação contribua para aumentar a visibilidade do esporte e promover um ambiente mais igualitário no cenário do futebol nacional.