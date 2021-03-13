Fluminense dá passo importante ao derrotar Flamengo na Copa do Brasil

A partida de abertura das quartas de final da Copa do Brasil Feminina ocorreu na noite desta quinta-feira (15), onde o Fluminense conquistou um triunfo sobre o Flamengo, com o placar de 2 a 1. O jogo foi realizado no Estádio Luso-Brasileiro.

Com essa vitória, o Fluminense se coloca em uma posição vantajosa, pois agora pode empatar na partida de volta, marcada para o dia 22, às 19h (horário de Brasília), também no Estádio Luso-Brasileiro, com o mando do Fluminense. Para o Flamengo, a missão será difícil, já que precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar diretamente às semifinais. Um triunfo por um gol levará a disputa para os pênaltis.

Um Primeiro Tempo Agitado

Assim que a partida começou, o ritmo foi intenso e o Fluminense quase abriu o placar na primeira etapa, mas um gol inicial foi anulado por impedimento. A jogada, que contou com a participação de Lelê após um erro da goleira Vivi Holzel, não valeu devido à posição irregular de Lelê. Após uma revisão de seis minutos pelo VAR, a anulação foi confirmada.

No entanto, aos 45 minutos, as jogadoras do Fluminense conseguiram finalmente marcar. Raquel Fernandes fez um cruzamento certeiro para a zagueira Nath Rodrigues, que finalizou no canto da goleira, colocando o Fluminense à frente antes do intervalo.

Reação e Domínio do Jogo

O Flamengo não hesitou em reagir e, logo no início do segundo tempo, teve um gol anulado. Cristiane, que estava em uma jogada promissora, foi pega em impedimento. Contudo, aos nove minutos, Laysa aproveitou a chance e igualou o placar com um chute magnífico de fora da área, surpreendendo a goleira Kemelli.

Apesar de um bom início na segunda metade do jogo por parte do Flamengo, o Fluminense se colocou novamente à frente aos 18 minutos, quando Driely recebeu passe de Lelê e disparou com um chute rasteiro, sem chance para Vivi Holzel. Para agravar a situação do Flamengo, Mariana recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulsa aos 39 minutos. Mesmo com um jogador a menos, o Flamengo tentou pressionar, mas a defesa tricolor se mostrou firme, garantindo que o Fluminense controlasse a partida até o apito final.

Empate em Outro Confronto

No outro jogo das quartas de final, Internacional e Atlético-MG empataram em 1 a 1 no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto decisivo entre as duas equipes ocorrerá na próxima terça-feira (20), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Assim como no jogo anterior, um vencedor será necessário, já que um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

A partida começou de forma eletrizante, com a zagueira Giovanna Barraca abrindo o placar para o Atlético-MG em apenas dois minutos. O Internacional igualou a partida na etapa final com um gol de pênalti convertido por Caty. Ambas as equipes se preparam para um duelo decisivo que promete ser tão emocionante quanto esta primeira partida.

Na sexta-feira (16), o Estádio Batistão, em Aracaju, receberá o primeiro jogo entre Bahia e São Paulo, às 19h. O segundo confronto será realizado na quarta-feira (21), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, também às 19h.

As próximas semanas prometem trazer grande emoção para os fãs do futebol feminino, com intensos confrontos decidindo as semifinais da Copa do Brasil Feminina.