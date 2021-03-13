Flamengo avança na Libertadores sem conseguir finalizações na Argentina

Na noite de ontem (15), o estádio em La Plata testemunhou um empate sem gols entre Flamengo e Estudiantes, válido pelas semifinais da Copa Libertadores. Apesar de não ter sido a melhor atuação do rubro-negro, o resultado é visto como positivo, uma vez que permitirá ao time decidir sua classificação em casa, no Estádio do Maracanã. Os torcedores, no entanto, esperavam um desempenho mais ofensivo.

Desempenho e estatísticas da partida

O Flamengo conseguiu controlar a posse de bola, com 55%, mas esse controle não se traduziu em oportunidades reais de gol. O time realizou apenas cinco finalizações, todas sem direção e sem exigir uma intervenção do goleiro Fernando Muslera. Em contrapartida, o Estudiantes teve mais volume de jogo, com 21 chutes, sendo seis deles em direção à meta defendida por Agustín Rossi.

A chance mais clara do jogo ocorreu aos 32 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Tiago Palácios estava em boa posição para marcar, mas foi bloqueado por Léo Pereira, que salvou a bola quase em cima da linha. Essa atuação remete à experiência do Flamengo nas oitavas de final da competição, onde também havia empatado em 1 a 1 fora de casa contra o Cruzeiro, dependendo do jogo em casa para se classificar.

Próximo desafio: o jogo decisivo no Maracanã

O duelo das semifinais reflete a recente trajetória do Flamengo na Libertadores. O jogo de volta está agendado para a próxima quinta-feira (22), às 21h30, no Maracanã, e gera grande expectativa entre os fãs. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis, enquanto uma vitória simples garantirá a classificação ao vencedor.

O Estudiantes, por outro lado, tem se mostrado forte fora de casa nesta edição da Libertadores, tendo superado adversários em jogos eliminatórios após empates em seus domínios, o que adiciona uma camada de dificuldade ao próximo confronto.

Em outra semifinal, o Palmeiras conseguiu uma vitória importante ao bater o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã. Para avançar, o time tricolor precisará vencer por dois gols de diferença na partida de volta, programada para a próxima quarta-feira (21), ou por um gol, o que poderia levar o jogo aos pênaltis. Se Palmeiras e Flamengo chegarem à final, será a terceira vez que essas duas equipes se encontram nesta fase da Libertadores, um marco inédito na história do torneio.

Com isso, o Flamengo se prepara para o jogo decisivo em sua casa, e os torcedores esperam um desempenho mais eficiente e eficaz, almejando uma vaga na grande final da Libertadores. Essa fase é crucial e cada detalhe pode ser determinante na busca pelo título.