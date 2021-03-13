Falecimento de Lito Sousa marca perda para a aviação e fãs

No dia 1º de outubro de 2026, Lito Sousa, um influenciador famoso no YouTube e no cenário da aviação, faleceu devido a complicações da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), aos 59 anos.

Conhecido pelo nome de Joselito Geraldo de Sousa, Lito conquistou uma vasta audiência ao compartilhar suas experiências como mecânico de aeronaves e piloto. Seu canal “Aviões e Músicas” no YouTube contava com mais de 4 milhões de inscritos, enquanto seu Instagram acumulava 4,7 milhões de seguidores. Ele era famoso por sua abordagem acessível e educativa, discutindo temas como desastres aéreos e a evolução dos protocolos de segurança, tornando essas informações acessíveis ao público em geral.

Nos últimos anos, Lito enfrentou a Doença de Creutzfeldt-Jakob, que provoca a degeneração progressiva das células nervosas devido ao acúmulo de proteínas anormais chamadas príons no cérebro. Mesmo lidando com problemas de mobilidade e visão, ele manteve sua lucidez nas aparições finais e sua luta pela vida mobilizou familiares, amigos e seguidores. Isso levou à autorização da Anvisa, em setembro, para a importação de um medicamento experimental com potencial para tratar a DCJ.

Uma despedida emocionada

O anúncio da morte de Lito Sousa foi feito por meio de um vídeo no Instagram, onde sua esposa, Mila Seidl, expressou sua dor. Ela falou sobre a fragilidade da vida e o legado deixado por Lito, destacando: “O Brasil inteiro te ama porque você deixou gente mais segura para seguir viagem”.

A família, em uma nota, ressaltou a dedicação de Lito à aviação e ao compartilhamento de conhecimento, enfatizando o impacto que ele causou na vida de milhões. A nota também destacou sua generosidade e a paixão que ele manteve até o fim, inspirando tantos a perseguirem seus próprios sonhos.

Legado e repercussão

A morte de Lito Sousa provocou uma onda de tristeza não apenas entre seus seguidores, mas também em diversas esferas da sociedade. O governo do estado de São Paulo divulgou uma nota lamentando a sua perda, lembrando sua carreira de mais de três décadas na aviação, além de suas contribuições como escritor e empresário. A nota oficial enfatizou o feito triste de seus esforços em tornar a aviação mais acessível ao público.

Até o momento, não foram disponibilizados detalhes sobre as cerimônias de velório e enterro. O legado de Lito Sousa continua vivo, não apenas em suas redes sociais e canal, mas também na memória daqueles que o acompanhavam e se beneficiavam de suas lições sobre aviação e segurança no transporte aéreo.