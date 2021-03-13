Exército brasileiro realiza exercícios de segurança cibernética

De 21 a 25 de setembro de 2026, o Brasil, por meio do Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira (FAB), promoverá o exercício nacional Guardião Cibernético, um esforço para aprimorar a defesa cibernética do país. Este evento busca preparar a nação para responder a possíveis ataques cibernéticos, envolvendo tanto as forças armadas quanto diversas instituições de diferentes setores, público e privado.

Atividades em Várias Regiões

As atividades do exercício ocorrerão simultaneamente em Brasília e em outras seis capitais: Rio de Janeiro, Manaus, Belém, Recife, São Paulo e Curitiba. Com a participação de mais de 1.300 profissionais de aproximadamente 300 organizações, incluindo contribuições de 14 países estrangeiros, a dimensão deste evento destaca a seriedade que o Brasil atribui à segurança cibernética. O Centro de Referência em Tecnologia da Informação e Comunicações (Digitech), ligado à Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), será o local principal das operações no estado do Rio.

Durante o exercício, serão criados cenários que simularão complexos ataques cibernéticos, permitindo que as organizações participantes experimentem situações que refletem a realidade enfrentada no dia a dia. Essa metodologia prática proporcionará uma oportunidade essencial para que os envolvidos testem suas habilidades de resposta e adaptação perante novas ameaças, sublinhando a necessidade de treinamento contínuo em práticas de segurança digital.

Propósitos do Guardião Cibernético

O exercício Guardião Cibernético tem o objetivo principal de validar planos de contingência, ao mesmo tempo que busca aprimorar a capacidade do país de se defender contra ciberameaças. A colaboração entre as instituições civis e militares é fundamental para assegurar uma resposta coordenada e eficaz em situações de crise. Essa parceria se torna ainda mais significativa, dada a relevância crescente da segurança cibernética para a soberania brasileira na atualidade.

Segundo o Exército, a segurança cibernética integra um dos três setores considerados estratégicos na Estratégia Nacional de Defesa (END). Esse campo abrange uma ampla gama de sistemas tecnológicos, que variam desde operações de computadores e rádios até equipamentos de combate e defesa aérea. Portanto, o exercício não se apresenta apenas como uma oportunidade de prática, mas também como um canal vital para a colaboração entre diversos setores da sociedade, refletindo o compromisso conjunto com a proteção do país.

Uma declaração do Exército enfatiza que: “Ao reunir diversas instituições civis e militares, o Exercício Guardião Cibernético se torna um marco de preparação e integração, reafirmando a importância do compromisso coletivo com a segurança e a soberania nacional”. Isso demonstra a visão estratégica de que a segurança do Brasil está intimamente ligada à proteção digital de infraestruturas críticas, sistemas financeiros e serviços essenciais, que são fundamentais para o cotidiano da população.

A realização desse exercício evidencia a crescente preocupação do Brasil com sua segurança cibernética e a urgência de se preparar para os desafios impostos por um cenário digital em constante evolução. Além de proteger dados e infraestruturas, o fortalecimento da cooperação entre diferentes entidades visa promover um desenvolvimento tecnológico sustentável e seguro, beneficiando a sociedade como um todo. Com esse esforço conjunto, o país não apenas se protege contra ameaças, mas também assegura que seus avanços tecnológicos sejam feitos de maneira responsável, visando um futuro mais seguro para os cidadãos.