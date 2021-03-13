EUA investem US$ 1 milhão em campanha contra o STF brasileiro

Recentemente, o governo dos Estados Unidos destinou US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,1 milhões, para financiar uma campanha de apoio a grupos da sociedade civil que se opõem ao Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil. A divulgação foi feita pelo jornal britânico The Guardian em uma reportagem publicada no dia 30 de setembro de 2026.

Esse investimento, chamado Combate ao Lawfare e à Censura no Brasil, faz parte dos recursos que o Congresso dos EUA alocou para o Fundo de Direitos Humanos e Democracia (HRDF). Até agora, ainda não foi confirmado se o valor já foi transferido para os projetos selecionados pela administração Biden ou se está apenas empenhado.

O The Guardian também lembrou que, em 2025, enquanto Donald Trump era presidente, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, enfrentou sanções do governo americano após a influência de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. Essa situação ocorreu durante um período tenso, marcado por debates sobre um possível golpe de Estado no Brasil.

Críticas e Controvérsias Envolvendo o STF

O governo dos EUA expressou críticas às decisões do STF que restringiram a ação de plataformas digitais, em um esforço para combater crimes na internet. Em contrapartida, a administração Trump havia instado outros países a não regular as grandes empresas de tecnologia. Esse cenário ilustra a complexa relação entre as instituições americanas e brasileiras nos últimos anos.

Além do apoio financeiro ao Brasil, o The Guardian revelou que o Departamento de Estado dos EUA, sob a liderança de Marco Rúbio, elaborou um plano mais amplo, que destina US$ 176,9 milhões a 43 projetos em vários países. O objetivo dessas ações é promover os princípios e direitos defendidos pelo governo Trump. O financiamento visa combater o que os representantes do governo veem como uma erosão dos valores ocidentais, particularmente na Europa e em outras regiões onde estão em jogo a democracia e os direitos civis.

Para o Reino Unido, estão previstos US$ 5 milhões para apoiar iniciativas contrárias a legislações de segurança online e a medidas de combate ao discurso de ódio, como a Lei de Segurança Online aprovada no país. A administração Trump critica essa legislação, considerando-a uma forma de censura aos direitos individuais.

Reação e Implicações Futuros

Frente a esse panorama, a Agência Brasil buscou um posicionamento da assessoria do STF sobre as reportagens, mas ainda não obteve resposta. O desfecho dessa questão pode impactar as relações entre Brasil e Estados Unidos, especialmente no contexto do fortalecimento de uma agenda estabelecida por Washington para promover certos interesses regionais.

As consequências desse embate e seu reflexo na sociedade civil e nas instituições brasileiras permanecem incertas, mas são temas que certamente atrairão a atenção de especialistas e da opinião pública.