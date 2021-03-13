Estudantes começam a receber sexta parcela do programa Pé-de-Meia

No dia 21 de setembro, teve início o pagamento da sexta parcela do programa federal chamado Pé-de-Meia, que visa promover a frequência dos alunos do ensino médio regular. Os estudantes que desejam receber os benefícios precisam garantir uma frequência mínima de 80% nas aulas de julho deste ano. Já para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o pagamento se refere ao sucesso no segundo semestre.

Detalhes dos pagamentos

Os depósitos dos valores referentes ao incentivo serão realizados até o dia 28 de setembro, seguindo um cronograma que leva em consideração a data de nascimento de cada estudante. O auxílio para os alunos do ensino médio regular é de R$ 200, enquanto aqueles que estão na EJA recebem R$ 225. Veja abaixo o calendário de pagamentos:

Nascidos em janeiro e fevereiro: 21 de setembro;

Nascidos em março e abril: 22 de setembro;

Nascidos em maio e junho: 23 de setembro;

Nascidos em julho e agosto: 24 de setembro;

Nascidos em setembro e outubro: 25 de setembro;

Nascidos em novembro e dezembro: 28 de setembro.

Além disso, durante este período, é possível realizar pagamentos relacionados a parcelas de matrícula de 2026 e das frequências dos meses anteriores, desde que todos os dados necessários tenham sido enviados ou corrigidos pelas respectivas redes de ensino.

Requisitos para o programa

Para se tornarem elegíveis ao programa Pé-de-Meia, os estudantes devem atender a certos critérios, como estar matriculados em instituições públicas de ensino e ter uma inscrição ativa no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Em relação ao ano de 2026, as famílias precisam manter o cadastro até 7 de agosto, com renda familiar que não ultrapasse meio salário mínimo por integrante.

Os participantes devem ter entre 14 e 24 anos para quem está no ensino médio normal e entre 19 e 24 anos para os da EJA. A manutenção de uma frequência mínima de 80% durante o ano letivo é fundamental, pois se um aluno não alcança este percentual, os repasses poderão ser interrompidos. No entanto, os valores podem ser desbloqueados assim que a frequência exigida for recuperada.

Sobre o Pé-de-Meia

O programa Pé-de-Meia foi lançado em 2024 como uma forma do governo federal incentivar tanto a permanência dos estudantes nas escolas quanto a conclusão do ensino médio através de uma espécie de poupança. Até agora, aproximadamente 6 milhões de alunos de diversas regiões do Brasil têm se beneficiado com essa iniciativa. Ao final de cada ano letivo, os alunos do ensino médio que completam a série recebem um montante de R$ 1 mil, a ser retirado somente após a formatura. Se considerados todos os pagamentos e benefícios adicionais, como a participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cada estudante pode acumular até R$ 9,2 mil ao longo do programa.

Os alunos podem consultar o status de seus pagamentos acessando a página oficial do Pé-de-Meia com sua conta da plataforma digital Gov.br.

Canal de informações

Para esclarecimento de dúvidas sobre o programa, estudantes, responsáveis e gestores das escolas podem acessar a seção de Perguntas Frequentes, que contém informações detalhadas sobre a participação, consulta às vantagens e calendário de pagamentos. Além disso, um canal de atendimento, denominado Fale Conosco, está disponível pelo telefone 0800-616161 para suporte adicional.