Dólar fecha em alta de 1,15% cotado a R$ 5,09

Na quinta-feira (15), o dólar comercial apresentou uma valorização de 1,15%, ao encerrar o dia cotado a R$ 5,087. Este aumento da moeda americana se deu em um contexto de cautela predominante no mercado financeiro. Os investidores estavam atentos a diversos fatores, incluindo os desdobramentos das eleições e as potenciais novas políticas econômicas do governo, uma delas sendo a proposta de isenção de tarifas no transporte público aos finais de semana. O impacto dessas decisões governamentais pode refletir diretamente na estabilidade econômica do país e na confiança do consumidor, elementos essenciais para o crescimento econômico.

Acompanhamento do Mercado

Durante o dia, o dólar comercial alcançou um pico de R$ 5,098, marcando o maior valor desde o início de outubro, quando a cotação foi registrada em R$ 5,216. Apesar dessa trajetória de alta nas três últimas sessões, a moeda americana ainda acumula uma queda de 1,70% no mês de outubro e uma significativa baixa de 7,33% ao longo do ano. Essa dinâmica sugere que, embora o dólar esteja se valorizando em relação ao real em curto prazo, sua tendência geral ao longo do ano tem sido de desvalorização. No entanto, a atenção também estava voltada para o índice DXY, que mede a força do dólar em relação a outras seis divisas importantes, e que registrou uma queda de 0,53%. Esse movimento no exterior reflete a crescente cautela dos investidores brasileiros, influenciada por novas pesquisas eleitorais e pelo que pode vir a ser uma significativa mudança nas ações fiscais governamentais.

Desempenho da Bolsa

Paralelamente, o Índice Bovespa (Ibovespa) fechou o dia em queda de 1,06%, situando-se a 204.324,26 pontos, após uma mínima de 203.110,43 pontos durante o pregão. O clima de cautela que dominou a sessão traz à tona a preocupação dos investidores quanto a um possível impacto das eleições e das novas propostas econômicas do governo. O giro financeiro da sessão foi expressivo, totalizando R$ 27 bilhões, sinalizando um nível considerável de atividade, mesmo em um dia de perdas. Apesar da queda no dia, o Ibovespa ainda mantém um saldo positivo, acumulando uma alta de 9,65% em outubro e de 26,81% ao longo do ano de 2026. Contudo, o índice registrou uma diminuição de 2,27% na comparação semanal, o que demonstra uma volatilidade não incomum para períodos de incerteza política e econômica.

Oscilações no Mercado de Petróleo

O cenário do petróleo, por sua vez, apresentou resultados mistos na sessão de quinta-feira. O barril do petróleo tipo Brent, referência internacional, teve uma leve queda de 0,13%, finalizando a cotação em US$ 105,92, enquanto o WTI, outro importante tipo de petróleo, apresentou uma recuperação, subindo 3,03% e fechando a US$ 97,97 por barril. Essas oscilações foram impulsionadas por tensões geopolíticas no Oriente Médio e na região entre a Rússia e a Ucrânia, que continuam a gerar incertezas no mercado global. Adicionalmente, houve uma expectativa crescente de aumento na oferta global de petróleo, conforme anunciado pelo G7 no início de outubro. A Agência Internacional de Energia, visando atender a essa demanda, facilitou a liberação de cerca de 100 milhões de barris de reservas estratégicas.

Contextualizando essa situação, as reservas de petróleo dos Estados Unidos diminuíram em 8,557 milhões de barris, superando as expectativas do mercado e refletindo a necessidade de monitoramento constante das dinâmicas de oferta e demanda no setor. Assim, a jornada financeira desse dia foi marcada por um clima de volatilidade e cautela. Os investidores permaneceram alerta a possíveis desenvolvimentos econômicos e políticos, que podem influenciar diretamente a economia nacional nos dias que se seguem. A interconexão entre os mercados de câmbio e commodities torna ainda mais importante a compreensão das influências externas e internas que podem moldar o futuro econômico do Brasil.