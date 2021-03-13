Desaparecimento de quatro pessoas no RS após forte temporal

Na madrugada desta segunda-feira, um intenso temporal atingiu o Rio Grande do Sul, gerando sérias consequências para a população e resultando no desaparecimento de quatro pessoas em diversos municípios.

Pessoas Desaparecidas e Efeitos em Caxias do Sul

Conforme dados da Defesa Civil do estado, as quatro pessoas que estão desaparecidas pertencem à cidade de Caxias do Sul, que sofreu bastante com as chuvas torrenciais e os ventos fortes. Informações iniciais sugerem que três deles estavam em um veículo arrastado pela correnteza, enquanto um homem foi resgatado. Entre os desaparecidos, encontram-se um menino de 4 anos, um adolescente de 13 anos e uma mulher de 43 anos.

Além dos desaparecidos, a Defesa Civil reportou uma ocorrência adicional em Caxias do Sul, onde um homem foi arrastado pelas águas enquanto limpava uma galeria. Em termos de danos materiais, foram registrados quatro desabrigados e 624 desalojados em diferentes regiões do estado.

Consequências do Temporal e Previsão do Tempo

O levantamento da Defesa Civil aponta que 64 municípios foram afetados pelo temporal, com 49 deles enfrentando os impactos mais severos dos ventos. No município de Hulha Negra, a velocidade do vento atingiu 126,7 km/h, e em Caxias do Sul, a precipitação foi de 159,4 milímetros em apenas um dia.

Em Pelotas, os ventos e a chuva provocaram danos consideráveis, como o destelhamento de residências e quedas de árvores, resultando na evacuação de várias famílias. Em Nova Santa Rita, aproximadamente 400 casas ficaram destelhadas, o que levou a suspensão das aulas em diversas escolas na localidade. Igrejinha também enfrenta uma situação alarmante, com o Rio Paranhana subindo a 3,5 metros, colocando mais de 100 casas em risco de destelhamento.

A Defesa Civil emitiu alertas sobre a possibilidade de alagamentos e enxurradas nas áreas que abrangem a região hidrográfica do rio Guaíba, com base nas previsões meteorológicas. Até o final da tarde, as expectativas de chuva intensa se concentravam no Norte, Vales e Serra do Rio Grande do Sul, prevendo-se volumes entre 50 e 80 milímetros em um período de 12 horas.

As recomendações para tempestades, que incluem risco de granizo e rajadas de vento acima de 90 km/h, permanecem válidas até a quarta-feira, 23. As autoridades seguem monitorando a situação e recomendando à população que tome precauções adequadas.

A gravidade dos efeitos dessa tempestade demanda atenção das autoridades e dos cidadãos. Enquanto muitos aguardam informações sobre familiares desaparecidos, a urgência por resposta e assistência nos municípios afetados é evidente.