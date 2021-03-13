Democratas criticam visto concedido por Trump a Flávio Bolsonaro

Decisão sobre visto a Flávio Bolsonaro gera reações nos EUA e provoca críticas entre democratas

O governo de Donald Trump recebeu críticas contundentes do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos ao conceder um visto ao senador brasileiro Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Anunciada nas redes sociais, essa medida foi vista como uma contradição à posição dos EUA em relação aos refugiados que buscam asilo, especialmente aqueles que fogem de conflitos, como os que ocorrem no Sudão.

Os democratas, em suas postagens, compararam a situação de Flávio com as dificuldades enfrentadas por migrantes em busca de proteção nos EUA, enfatizando que, enquanto pessoas que vivem em zonas de guerra são rejeitadas, o governo Trump oferece apoio a membros da família Bolsonaro. “Não há asilo para os que fogem da guerra no Sudão ou de conflitos no Haiti, mas o secretário de Estado Marco Rubio está estendendo o tapete vermelho para Bolsonaro”, afirmaram os críticos, gerando um grande impacto nas redes sociais.

Determinantes da Crítica

O deputado democrata Joaquin Castro deixou clara sua oposição à concessão do visto, afirmando que “perder as eleições não é motivo para asilo”. Essa afirmação foi desencadeada pela derrota de Flávio na eleição presidencial de domingo, 26 de outubro, quando Luiz Inácio Lula da Silva venceu com uma margem superior a 4,4 milhões de votos. Castro também ressaltou que o governo Trump precisa responder ao Congresso sobre essa decisão, que, de acordo com ele, infringiria a legislação brasileira.

Fuga do Brasil e Investigações em Andamento

Flávio Bolsonaro, acompanhado de sua esposa e duas filhas, chegou a Miami na quarta-feira (28) após uma fuga que envolveu atravessar a fronteira do Brasil com a Argentina e realizar uma escala no Equador. Essa fuga ocorreu no contexto de investigações que o envolvem em casos de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O Supremo Tribunal Federal (STF) havia exigido que ele entregasse seus passaportes à Polícia Federal, mas isso não foi feito no prazo estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes.

Antes de deixar o Brasil, Flávio publicou um vídeo em redes sociais, negando que tivesse intenção de escapar do país, afirmando que pretendia ficar para organizar a oposição ao governo reeleito de Lula. Sua fuga foi precedida por declarações do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que sugeriu que Flávio poderia liderar a oposição brasileira a partir do exterior, caso não conseguisse vencer nas eleições.

As investigações em andamento no STF visam elucidar as acusações de lavagem de dinheiro que cercam Flávio e seu amigo e advogado Willer Tomaz, ambos sustentando não ter cometido irregularidades. A concessão do visto e a fuga de Flávio Bolsonaro geraram um intenso debate sobre as políticas de imigração dos Estados Unidos e suas repercussões na política brasileira, além de influenciar a opinião pública nos dois países.