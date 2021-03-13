Cruzeiro é o 15º clube brasileiro a disputar a Libertadores Feminina

O Cruzeiro, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, está prestes a fazer história ao participar da Libertadores Feminina pela primeira vez. Essa inclusão torna o Cruzeiro o 15º clube brasileiro a integrar a elite do futebol feminino da América do Sul. É um marco não apenas para a equipe, mas para todo o futebol mineiro, que até este momento não tinha representantes nesta competição de prestígio. A partida de estreia ocorrerá hoje, 16 de outubro, às 21h, no Estádio Casa Blanca, em Quito, onde enfrentarão a equipe da LDU, que atua como anfitriã. A multidão de torcedores que se reunirá no local promete criar um ambiente fervoroso e competitivo.

Desafios na Estreia

Ingressar em uma competição desse porte apresenta uma série de desafios, e o Cruzeiro certamente encontrará obstáculos consideráveis. Apesar de terem conquistado a vice-liderança no Campeonato Brasileiro no ano passado, cujo desempenho foi o passaporte para a participação na Libertadores, a equipe enfrenta um número significativo de desfalques por contusões. Jogadoras cruciais, como as zagueiras Tainara e Paloma Maciel, a meia Gaby Soares, e as atacantes Ravenna e Millene, estão fora de combate, recuperando-se de lesões graves que afetam o ligamento cruzado anterior do joelho.

Além das questões defensivas, a goleira Cláudia se junta à lista de ausências devido a uma lesão na coxa. Para suprir essa falta, a equipe recorreu à contratação de Taluane, que se juntou ao time vindo do América-MG e pôde ser incluída na lista definitiva enviada à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Espera-se que a goleira Camila Rodrigues assuma a titularidade nesta importante estreia. Agradável para os torcedores é o retorno da atacante Letícia Ferreira, após se recuperar de uma cirurgia no ombro. Letícia foi a artilheira da equipe em 2025 com expressivos 27 gols, e sua presença pode trazer um novo ânimo ao elenco.

O Panorama da Competição

A história do torneio é marcada pelo domínio das equipes brasileiras, que somam impressionantes 14 títulos ao longo de 17 edições. O Corinthians, com seu legado de sucesso, é o clube mais vitorioso, tendo conquistado a taça por seis vezes. Outras equipes, como São José, Santos e Ferroviária, também deixaram suas marcas ao faturar dois títulos cada, enquanto o Palmeiras tem um título em sua prateleira de conquistas. Com este histórico, o Cruzeiro, ao estrear na competiçãod e mais alto nível do futebol feminino na América do Sul, tem o desafio de se equiparar aos nomes estabelecidos e criar sua própria trajetória de glória.

É relevante destacar que a maioria dos clubes participantes da Libertadores Feminina é originária do estado de São Paulo, com um total de oito representantes já tendo passado pela competição. O Cruzeiro, portanto, não apenas abre um novo capitulo para si mesmo como também delimita uma nova era para o futebol mineiro, que até então contava com a ausência de clubes femininos em torneios internacionais. O foco agora será superar não apenas os adversários em campo, mas também a pressão para corresponder às expectativas de seus torcedores, que esperam um desempenho positivo, mesmo com as limitações que se apresentam.

Outras novas e antigas equipes do Brasil também buscarão o sucesso nesta edição, como o Palmeiras, que já iniciou sua jornada com uma vitória de 1 a 0 sobre o Universitario do Peru. Com este resultado, o Verdão se posiciona como líder do Grupo B e volta a campo em breve para buscar garantir mais pontos na competição. Essa movimentação já mostra que as competições estão sendo muito disputadas, provando que o futebol feminino no Brasil tem evoluído e ganhado cada vez mais destaque.

Para o Cruzeiro, esses momentos de adaptação e os desafios impostos pelas lesões serão cruciais, mas o time tem agora a oportunidade de mostrar sua força e conquistar a torcida em um torneio repleto de talentos e emoção. As expectativas giram em torno de um desempenho que não só busque vitórias, mas também traga um novo fôlego ao futebol feminino na região e inspire futuras gerações de jogadoras.