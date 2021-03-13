Círio de Nazaré mobiliza Belém para grandes celebrações

Belém, no Pará, já se prepara para a maior celebração religiosa do Brasil, o Círio de Nazaré, que neste ano deverá receber aproximadamente 2,5 milhões de fiéis. A poucos dias do evento, que acontecerá neste domingo (12), os preparativos estão a todo vapor, prometendo um momento marcante na agenda religiosa nacional.

Milhares de Devotos nas Romarias Oficiais

A segunda romaria oficial do Círio de Nazaré 2026 ocorreu na sexta-feira (9), transportando a imagem da santa por mais de 50 quilômetros, com concentração em Ananindeua e Marituba. Essa procissão teve uma duração estimada de 10 horas e uma previsão de chegada às 18h, com a expectativa de reunir em torno de 1,5 milhão de participantes ao longo do trajeto. A imagem, adornada com um novo manto que se inspira no tema deste ano, Maria, missionária que nos dá Jesus, foi abençoada em uma missa na Basílica Santuário de Nazaré.

O sábado (10) contará com várias romarias programadas. Às 5h30, a romaria Rodoviária sairá da Praça Matriz de Ananindeua. Em seguida, haverá a procissão Fluvial às 9h no distrito de Icoaraci, seguida pela Moto Romaria, marcada para às 11h30. Ao meio-dia e meia, acontecerá a descida da imagem original na Basílica Santuário, um momento que promete ser carregado de emoção para os romeiros.

Reforço na Segurança para o Evento

Devido à grande expectativa de público, um intensificado esquema de segurança está sendo elaborado para assegurar a tranquilidade durante as celebrações. Essa estrutura envolve diversas instituições, como a Polícia Rodoviária Federal, as polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal de Belém. O secretário de Segurança Pública do Pará, Ed-lin Lima, anunciou que cerca de 5 mil agentes estarão em ação ao longo do Círio, além de um Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, que monitorará a situação em tempo real.

Na segunda-feira (12), haverá 53 pontos de bloqueio em operação das 5h até 13h, para gerenciar o fluxo de pessoas, com o auxílio de equipes do Detran e da Guarda Municipal. Estas movimentações também serão voltadas ao ordenamento do trânsito e à limpeza das vias durante a noite, garantindo que a passagem dos fiéis ocorra em segurança.

Os romeiros, que começaram a chegar a Belém desde segunda-feira (5), têm a Casa de Plácido como ponto de referência. Este local tradicional oferece suporte acolhedor, recebendo cerca de 13 mil pessoas que buscam descanso e atendimento durante a festividade.

Orientações para os Participantes do Círio

Para assegurar a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos, as autoridades recomendam que os participantes planejem seus deslocamentos com antecipação e verifiquem as áreas interditadas. O transporte público é indicado como a melhor maneira de se locomover, evitando o uso de carros nas redondezas do percurso. Os motoristas devem estar atentos à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito.

Os pedestres precisam redobrar a atenção ao atravessar as ruas e manter sempre por perto crianças e idosos. Além disso, é prudente estabelecer um ponto de encontro com amigos e familiares, caso alguém se separe no meio da multidão. A segurança pessoal deve ser uma prioridade, com cuidados especiais em relação a objetos como celulares e documentos.

O Círio de Nazaré transcende a dimensão religiosa, unindo a cidade e seus habitantes em um forte sentimento de comunidade e devoção, renovando a fé e a tradição a cada edição.