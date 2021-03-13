Recentemente, o Hospital Geral de Bonsucesso, localizado no Rio de Janeiro, informou que ativou 450 leitos para atender ao Sistema Único de Saúde (SUS). Essa mudança é uma parte fundamental do Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais implementado no estado. Neste momento, a unidade hospitalar possui 390 leitos em sua emergência, que foi reaberta após ter estado fechada por cinco anos.

Na visita realizada em 15 de outubro de 2026 pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foram apresentados resultados positivos da reestruturação. A capacidade do hospital cresceu consideravelmente, aumentando de cerca de 500 para mais de 1.600 cirurgias anuais. O número de exames realizados também teve um salto impressionante, passando de 20 mil para 170 mil, enquanto as internações dobraram em relação a períodos anteriores.

Melhorias e Impacto nos Serviços

Com a reabertura da emergência, o Hospital Geral de Bonsucesso promoveu significativas atualizações em suas instalações, incluindo a introdução de um segundo tomógrafo e a criação de uma nova sala de hemodinâmica. Esses aprimoramentos permitirão que o hospital realize até 500 tomografias mensais. A nova sala de hemodinâmica, equipada com um Arco em C, possibilitará a realização de procedimentos de grande importância, como angioplastias e arteriografias, ampliando assim a capacidade de atendimento disponível na instituição.

Considerado um centro de referência na realização de tratamentos complexos, o hospital abrange serviços abrangentes em várias especialidades, como cardiologia, cirurgias cardíacas e vasculares, oncologia, transplantes, doenças renais, trauma-ortopedia e terapia intensiva. Nos primeiros nove meses de 2026, a emergência registrou 41,3 mil atendimentos, um crescimento de 21% em relação ao ano anterior. O total de internações foi de 12,1 mil, marcando um incremento de 19% em relação a 2025, e um impressionante crescimento de 88% comparado a 2024.

Contexto da Reestruturação dos Hospitais Federais

O Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro foi lançado em julho de 2024 pelo Ministério da Saúde, visando a reorganização e integração das unidades de saúde ao SUS. Essa proposta surgiu frente a uma necessidade de modernização e aprimoramento no atendimento ao público. Segundo o relatório do Ministério, a iniciativa possibilitou a reabertura de 477 leitos e a contratação de 3.239 profissionais, essenciais para o restabelecimento de serviços primordiais à comunidade.

A reestruturação demonstrou um crescimento notável nos atendimentos gerais, com aumentos de 708,5% nas emergências, 38,8% nas internações, 28,7% nos procedimentos cirúrgicos e 30,8% nas consultas médicas, em comparação ao contexto de 2022. A parceria entre o Ministério da Saúde, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), a Fiocruz, a HUBrasil e diversas universidades federais foi fundamental para o sucesso dessa reforma.

Com essas inovações, o Hospital Geral de Bonsucesso se estabelece como um pilar essencial na saúde pública do Rio de Janeiro, garantindo o acesso a serviços de alta complexidade através do SUS e contribuindo para a melhoria do atendimento à saúde no Brasil.