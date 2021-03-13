Calendário da CBF para 2027 inclui pausa durante Copa Feminina

Na sexta-feira (9), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou o calendário do futebol masculino para 2027, que inclui uma pausa importante para a Copa do Mundo Feminina marcada para ser realizada no Brasil.

Interrupção para a Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo Feminina acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, levando à suspensão temporária das competições de futebol masculino. Segundo a CBF, a Série A do Campeonato Brasileiro concluirá suas partidas antes da pausa em 17 de junho e retornará apenas em 28 de julho. O início da Série A está programado para o dia 27 de janeiro, estendendo-se até 1º de dezembro, com 19 rodadas agendadas para os primeiros seis meses do ano.

A Série B terá seu início marcado para 20 de março e se encerrará em 27 de novembro. Assim como a Série A, a Série B também fará uma pausa em sua 13ª rodada, retomando as atividades no dia 27 de julho, após a Copa do Mundo.

Programação e Alterações no Calendário

As demais divisões do futebol nacional estão previstas para iniciar suas atividades em 4 de abril. O término da Série C será no dia 31 de outubro, enquanto a Série D será completada em 12 de setembro. Ambas as divisões também interromperão suas atividades durante a Copa, com a pausa programada entre 19 de junho e 10 de julho. A CBF indicou que ajustes nas datas podem ser necessários de acordo com a definição dos locais de treinamento das seleções, cuja discussão ocorrerá após o sorteio dos grupos, agendado para o dia 11 de dezembro.

A Copa do Brasil, que contará com a participação de 128 clubes, será realizada entre 6 de janeiro e 5 de dezembro. Os times da primeira divisão entrarão diretamente na quinta fase do torneio, enquanto os campeões estaduais de 2026 começarão a competição na segunda fase, excetuando os clubes da Série A. As Copas regionais — Verde, Sul-Sudeste e Nordeste — estão programadas para ocorrer entre 24 de março e 13 de junho, e os campeonatos estaduais acontecerão de 10 de janeiro a 7 de março, período durante o qual o Brasileirão também terá quatro rodadas realizadas.

A Supercopa Rei, que representará um confronto inovador entre os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, será o evento que dará início oficialmente à temporada de 2027, programada para 24 de janeiro, ainda sem local definido.

O diretor de Competições da CBF, Julio Avellar, comentou sobre o novo calendário, enfatizando a importância de se alinhar com as datas internacionais e a organização necessária para receber a Copa do Mundo Feminina. Ele destacou que a distribuição das competições ao longo do ano foi elaborada para assegurar um equilíbrio e permitir flexibilidade para eventuais ajustes que possam surgir durante o período.