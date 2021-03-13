Bolsa Família de outubro chega para NIS com final 3 a 0

A partir de quarta-feira (20), a Caixa Econômica Federal inicia o pagamento da parcela de outubro do Bolsa Família, um programa essencial para garantir a segurança alimentar de milhões de brasileiros. Nesta edição, as famílias que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 estarão aptas a receber os valores, beneficiando neste mês aproximadamente 19,3 milhões de famílias. O valor médio do benefício, que se destaca neste contexto, é de R$ 782,92, representando um aumento significativo em relação ao montante total da folha de pagamentos, que subiu de R$ 13 bilhões em setembro para R$ 15 bilhões em outubro, reflexo das recentes elevações nos benefícios.

Pagamento Unificado para Municípios em Emergência

Em um esforço para apoiar áreas afetadas por desastres naturais, 194 municípios de sete estados receberam o pagamento de forma unificada na segunda-feira (19). Essa decisão foi tomada para ajudar regiões que enfrentam calamidades públicas decorrentes de fenômenos climáticos, promovendo inclusão e suporte necessário nesses momentos críticos. Os estados que se beneficiaram dessa medida incluem Acre, Amazonas, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Sergipe. A ação demonstra o compromisso do programa em assegurar que as famílias em vulnerabilidade recebam assistência de maneira eficaz, independentemente do número final do NIS.

Novidades nas Regras do Bolsa Família

Este mês, os beneficiários notaram mudanças nas regras do Bolsa Família, especialmente devido ao fenômeno climático El Niño, que afetou o calendário de pagamentos habituais. Historicamente, os repasses aconteciam nos últimos dez dias úteis de cada mês, mas, excepcionalmente até dezembro, os pagamentos estarão concentrados em apenas três dias. Isso significa que a organização financeira das famílias precisa se adaptar a um novo esquema, o que pode ser desafiador, mas que visa atender a demandas emergenciais. O dia 21 será dedicado aos pagamentos para os beneficiários cujo NIS término é 0, contribuindo para uma fluidez no processo.

O programa também introduziu um novo valor mínimo estabelecido em R$ 691, um passo importante para garantir que as famílias tenham um suporte financeiro mais robusto. Além do valor base, outros benefícios adicionais foram implementados, como seis parcelas de R$ 58 destinadas a mães de bebês de até seis meses, para auxiliar na alimentação infantil, e um adicional de R$ 173 para famílias com crianças até seis anos. Tais ações são cruciais para assegurar que as necessidades básicas das crianças sejam atendidas, melhorando assim suas condições de vida.

Uma inovação importante foi a instituição de uma regra de proteção em junho de 2023, permitindo que membros de famílias que conseguiram aumentar sua renda através do trabalho possam continuar recebendo 50% do benefício por até dois anos, desde que cada membro da família ganhe até meio salário mínimo. Essa estratégia visa incentivar a formalização do trabalho e a promoção da autonomia financeira, ao mesmo tempo que proporciona uma rede de segurança em momentos de transição. Além disso, a partir de 2024, houve uma significativa modificação que exclui o desconto do Seguro Defeso, que é um auxílio destinado aos pescadores artesanais que enfrentam restrições durante a reprodução dos peixes, promovendo um resgate necessário para aqueles que dependem da pesca como sua principal fonte de sustento.

Os beneficiários do Bolsa Família têm à disposição o aplicativo Caixa Tem, que além de facilitar o monitoramento das contas poupança digitais do banco, é uma ferramenta vital para consultar informações sobre as datas de pagamento e a composição dos valores recebidos. Essa tecnologia é um avanço significativo na inclusão digital e na transparência dos benefícios, permitindo que as famílias se organizem melhor em suas finanças e planejem o uso dos recursos recebidos.