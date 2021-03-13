Boca Juniors reafirma sua reputação de “terror” contra brasileiros na Sul-Americana

Na noite de terça-feira (20), o Boca Juniors reafirmou sua grandeza no futebol sul-americano ao vencer o Vasco da Gama por 3 a 1 no Maracanã, garantindo sua presença na final da Copa Sul-Americana. Com essa vitória, o clube argentino alcançou sua 19ª classificação em 27 confrontos eliminatórios contra equipes brasileiras, alcançando um aproveitamento de 70,4%, solidificando seu status como um adversário temido para os times do Brasil.

Um Confronto Marcante

O Vasco iniciou a partida com a vantagem de 1 a 0, resultado obtido em Buenos Aires, sendo um dos raros times brasileiros a triunfar em solo argentino. No entanto, no primeiro tempo, o Boca dominou a partida. Logo aos quatro minutos, o zagueiro Lautaro Di Lollo abriu o placar de cabeça, aproveitando um escanteio batido por Lautaro Blanco. Em seguida, aos 33 minutos, Miguel Merentiel ampliou a vantagem para 2 a 0, beneficiando-se de um erro na marcação da defesa do Vasco.

Na etapa final, o Vasco tentou reagir. O técnico Pedro Emanuel fez substituições que melhoraram a qualidade do ataque e, aos 20 minutos, Puma Rodríguez conseguiu marcar, diminuindo o placar. Apesar da pressão da torcida, a vitória escapou das mãos do Cruzmaltino quando um chute de longe de Leandro Paredes resultou em um erro do goleiro Léo Jardim, consumando a eliminação do Vasco.

O Caminho para a Final

A derrota foi dolorosa para o Vasco, especialmente na fase em que a equipe parecia estar apresentando uma melhora no seu desempenho. Por outro lado, para o Boca Juniors, essa vitória representou mais um desafio superado com êxito. Além de eliminar o Vasco, o clube argentino já havia vencido o São Paulo nas quartas de final, onde empatou por 1 a 1 em São Paulo, após vencer por 1 a 0 em casa.

A grande final da Copa Sul-Americana pode trazer outro time brasileiro como oponente, já que o Atlético-MG venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0 na partida de ida da semifinal. O jogo de volta, agendado para nesta quarta-feira (21), poderá permitir que o Atlético perca por até dois gols de diferença e ainda avance para a decisão. Este confronto poderá intensificar ainda mais a rivalidade entre os clubes brasileiros e argentinos, especialmente considerando que o Boca Juniors já deixou sua marca em competições, com viradas memoráveis e eliminações emocionantes em território brasileiro.

A eliminação do Vasco, combinada com o sucesso do Boca, reflete a intensa rivalidade do futebol sul-americano, onde cada partida é uma nova narrativa, alimentando a mística que permeia as competições continentais.