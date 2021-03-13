Anvisa ordena apreensão de remédio falso para câncer de mama

Medidas rigorosas estão sendo tomadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para combater a presença de medicamentos falsificados no Brasil. Entre as apreensões, destacam-se o Phesgo, que é usado no tratamento do câncer de mama, e lotes da toxina botulínica Dysport. Essas ações foram anunciadas nesta segunda-feira (21) com o intuito de proteger a saúde da população e assegurar a segurança dos pacientes.

Apreensões de medicamentos falsificados

A fabricante Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos alertou sobre a circulação de unidades do Phesgo que apresentavam características diferentes das originais. A apreensão está relacionada ao lote B5011B05, produzido em junho de 2025. A Anvisa reforçou que esses produtos não devem ser armazenados, vendidos, importados ou utilizados, e recomenda que tanto pacientes quanto profissionais de saúde verifiquem as informações dos lotes antes de qualquer uso.

Além disso, a Anvisa tomou a decisão de apreender lotes do Dysport, frequentemente empregado em tratamentos estéticos e terapêuticos. Os lotes identificados são P08191 (validade até abril de 2029), P08192 (validade até maio de 2029) e P22368 (validade até fevereiro de 2029), e não são reconhecidos pela fabricante Beaufour Ipsen Farmacêutica. A agência orienta consumidores e instituições de saúde a não utilizarem esses produtos e a reportar quaisquer suspeitas às autoridades competentes.

Proibições de propagandas e produtos não autorizados

Outra medida adotada pela Anvisa diz respeito à suspensão da divulgação de uma série de medicamentos manipulados pela empresa Queen Pharma Aesthetic. Esses produtos, que prometem emagrecimento e tratamentos estéticos, como redução de gordura localizada e cuidados capilares, estão regulados e não podem ser anunciados inadequadamente.

A Anvisa também instaurou a proibição da venda e marketing de produtos à base de cannabis que foram anunciados sem a autorização necessária. Esses produtos, que não atendem às normas de registro e comercialização, estão sob monitoramento, e os consumidores são aconselhados a conferir se os medicamentos estão devidamente autorizados pela Anvisa antes de efetuar a compra, utilizando os sistemas de consulta disponíveis.

Importância das medidas adotadas

As iniciativas da Anvisa servem como um alerta sobre as consequências da falsificação de medicamentos para a saúde pública. Essas apreensões são ações essenciais para salvaguardar a vida de pacientes que necessitam de tratamentos seguros e eficazes. O problema da falsificação de medicamentos é sério e demanda vigilância contínua e medidas efetivas para preservar a integridade do sistema de saúde. É fundamental que os consumidores se mantenham informados e cautelosos ao adquirir medicamentos, enquanto as autoridades permanecem vigilantes no enfrentamento dessa prática perigosa.