Windows Update finalizará soporte para equipos obsoletos en 2027

La reciente alerta emitida por Microsoft resuena con gran relevancia para los usuarios de versiones más antiguas de Windows, dado que se prevé que estos dispositivos puedan perder acceso a Windows Update durante el año 2027. La razón subyacente a esta situación radica en la próxima renovación de los certificados de seguridad utilizados por Microsoft para garantizar conexiones seguras a los servidores de actualización. Estos certificados tienen un ciclo de vida limitado y alcanzan su fecha de caducidad, lo que demanda su reemplazo periódico. Por tanto, los dispositivos que no cuenten con los nuevos certificados instalados se quedarán sin la capacidad de recibir actualizaciones a través de este servicio.

Compatibilidad según la versión de Windows

Es crucial entender que la posibilidad de mantener el acceso a Windows Update está íntimamente vinculada al tipo de versión de Windows que cada usuario tiene instalada en su equipo. Para aquellos que cuentan con Windows 11 25H2 o versiones más recientes, no hay necesidad de realizar ninguna acción, ya que sus dispositivos seguirán recibiendo actualizaciones sin inconvenientes. Por otro lado, los usuarios con Windows 11 24H2 deben tomar medidas proactivas para asegurarse de haber instalado la actualización de seguridad correspondiente, que debe ser al menos la de septiembre de 2025. Esta diferencia en el tratamiento de las versiones señala cómo Microsoft está enfocando sus esfuerzos en asegurar que los usuarios con versiones más recientes tengan una experiencia más fluida y segura.

Las versiones más antiguas de Windows también enfrentan plazos específicos que no pueden ignorar. Equipos que operan con Windows Server 2022 o ciertas versiones de Windows 10 que todavía reciben soporte se ven obligados a actualizar sus sistemas a más tardar en julio de 2026. Es importante destacar que algunos dispositivos tienen un margen de tiempo aún más reducido. Aquellos que utilizan Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, Windows Server 2019 o Windows Server 2016 deben asegurarse de tener instaladas las actualizaciones necesarias antes del 17 de mayo de 2027. Para los sistemas que ya no cuentan con soporte oficial, Microsoft sugiere encarecidamente la migración a un sistema operativo más reciente y compatible, a fin de evitar la desactivación del acceso a Windows Update y las diversas actualizaciones de seguridad que son fundamentales para el correcto funcionamiento del computador.

Consecuencias de la desactivación de Windows Update

La implicación más significativa de perder el acceso a Windows Update es que, aunque los dispositivos antiguos no dejarán de operar de inmediato, sí se desconectarán del flujo continuo de actualizaciones, parches de seguridad y mejoras que ofrece dicho servicio. Esta falta de actualizaciones puede llevar a problemas de seguridad que podrían ser explotados por malware y otras amenazas. La seguridad en la tecnología es un factor crítico, y los usuarios deben ser conscientes de cómo la falta de mantenimiento puede transformar su equipo en un objetivo fácil para ataques.

Sin embargo, es relevante aclarar que este cambio no afectará a aquellos equipos que utilizan Windows Server Update Services (WSUS), una herramienta diseñado para la gestión de actualizaciones en redes corporativas y que permite una administración efectiva de las actualizaciones a través de configuraciones locales. Este detalle proporciona un alivio a aquellas organizaciones que dependen de un entorno controlado donde las actualizaciones se pueden manejar de manera centralizada.

Por otro lado, Microsoft también anunció que Windows 11 26H2 está disponible para dispositivos que cuentan con versiones 24H2 y 25H2. Con esto, se invita a los administradores de sistemas a que revisen los equipos que aún operan con sistemas más viejos y consideren la importancia de realizar las actualizaciones necesarias antes de que caduquen los certificados de seguridad, asegurando así que los dispositivos se mantengan seguros y operativos en un entorno digital cada vez más exigente.

En conclusión, la alerta emitida por Microsoft ante la caducidad de los certificados de seguridad representa una oportunidad crítica para que los usuarios se actualicen y mantengan la seguridad de sus dispositivos. La adecuada gestión de estas actualizaciones no solo asegura el funcionamiento de los equipos, sino que también protege la información y los datos de los usuarios frente a las constantes amenazas que surgen en el ámbito digital.