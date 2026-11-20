La nueva capa de seguridad llamada Emerging Risks ha sido anunciada por Microsoft para Windows 11, con el propósito de abordar vulnerabilidades críticas en aplicaciones, controladores y componentes de firmware. Esta propuesta fue revelada durante la conferencia Ignite y actualmente se encuentra en fase de pruebas dentro de las versiones preliminares de Windows 11 Insider. Su finalidad es ofrecer a los usuarios herramientas para identificar y mitigar los riesgos emergentes en su sistema operativo.

Identificación de Vulnerabilidades Críticas

La función Emerging Risks se dedica a detectar fallos relevantes en el hardware y software del computador, notificando a los usuarios sobre ellos. Microsoft considera estas vulnerabilidades como de atención prioritaria. Cuando se identifica un problema, el sistema operativo genera una alerta, indicando los pasos necesarios para reducir el riesgo. Esta característica será integrada en el panel de Windows Security, lo que facilitará su acceso y gestión.

Los usuarios de Windows a menudo enfrentan dificultades para mantener su software actualizado, lo que puede dejar sus sistemas vulnerables a amenazas. Emerging Risks se comporta como un panel que revisa los componentes del PC y realiza comparativas con bases de datos de vulnerabilidades conocidas. Si se detecta alguna anomalía, el sistema recomendará la actualización a la versión más reciente del software que corrige dicho problema. En casos donde no exista un parche, la opción será desinstalar el programa o desactivar el componente afectado.

Funcionalidades y Limitaciones de Emerging Risks

La nueva funcionalidad Emerging Risks incluirá la clasificación del nivel de riesgo encontrado, lo que permitirá a los usuarios Priorizar los problemas en función de su urgencia. Además, la herramienta ofrecerá información exhaustiva sobre cada vulnerabilidad, utilizando datos tanto de Microsoft como de fuentes externas para proporcionar una visión clara de las amenazas actuales.

Es relevante señalar que esta función no solucionará automáticamente los problemas detectados. Lejos de actuar como un antivirus, los usuarios deberán seguir las instrucciones que se les proporcionen para gestionar los riesgos. Su efectividad se limita a las vulnerabilidades de los programas de Microsoft, ya que los software de terceros cuentan con sus propios sistemas de actualización y notificación.

La implementación de Emerging Risks estará a disposición en todos los ordenadores compatibles con Windows 11, sin requerir requisitos adicionales. Esto incluye equipos que hayan desactivado características de seguridad como el arranque seguro o la integridad de memoria. Por ahora, esta función solo está disponible en las versiones preliminares de Windows 11 Insider, con la expectativa de que se amplíe su lanzamiento a medida que concluyan las pruebas.