Windows 11 se prepara para su importante actualización 27H2 en 2027

Microsoft ha dado a conocer su plan para una de las actualizaciones más ambiciosas de Windows 11, llamada 27H2, cuyo lanzamiento está programado para 2027. Este desarrollo representa una transformación considerable en el sistema operativo, centrando sus esfuerzos en mejorar tanto la arquitectura interna como el rendimiento, en contraste con los parches menores ofrecidos en versiones anteriores como 25H2 y 26H2.

Mejoras en el rendimiento

Un reciente informe revela que el rendimiento ha sido priorizado por los ingenieros de Microsoft como un aspecto clave del Windows 11 27H2. La empresa ha confirmado que la velocidad de Windows 11 ya ha sido optimizada en dispositivos con 8 GB de RAM, ajustando la gestión de la memoria para reducir la transferencia de datos al disco duro en situaciones de alta carga de trabajo. Se anticipa que esta mejora se mantenga y se expanda con la próxima actualización.

La versión 27H2 también debería ofrecer compatibilidad con Intel APX, un conjunto de instrucciones diseñado para optimizar el rendimiento de aplicaciones de 64 bits. Esta nueva característica podría resultar crucial para mejorar la eficiencia en la ejecución de aplicaciones en diversos contextos, especialmente para aquellos usuarios que requieren un alto rendimiento.

Modernización visual y de diseño

La actualización 27H2 no solo se enfocará en las mejoras técnicas; Microsoft tiene en mente un cambio estético notable al sustituir el tradicional fondo de pantalla Bloom por una serie de nuevos diseños. Estos se adaptarán a una variedad de usuarios, desde profesionales del ámbito empresarial hasta gamers y creadores de contenido.

March Rogers, director de diseño de Microsoft, ha compartido que la compañía está dedicando esfuerzos significativos a modernizar su identidad visual. Esto incluye la actualización de cuadros de diálogo que han permanecido sin cambios por años. Algunas de estas mejoras ya se han implementado internamente, y los ingenieros están trabajando para garantizar que las nuevas versiones de WinUI 3, el moderno marco de interfaz, ofrezcan un rendimiento igual o superior a las tecnologías anteriores.

Con la llegada de Windows 11 27H2, Microsoft parece alejarse de la idea de apresurarse hacia Windows 12, enfocándose en solidificar la base de su actual sistema operativo, mejorándolo y asegurando que se mantenga libre de problemas. Este enfoque permite a la empresa implementar mejoras significativas tanto en el rendimiento como en el aspecto visual, preparando Windows 11 para un futuro innovador.

En conclusión, la actualización 27H2 de Windows 11, prevista para 2027, no solo traerá mejoras en el rendimiento, sino que también ofrecerá una transformación estética considerable, constituyendo un avance importante en la evolución del sistema operativo sin la necesidad de un nuevo lanzamiento mayor como Windows 12 en un futuro cercano.