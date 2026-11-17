WhatsApp se encuentra en la fase de pruebas de un cambio significativo en la forma en que sus usuarios de Android gestionan las copias de seguridad. La plataforma está desarrollando un sistema de almacenamiento en la nube propio, lo que permitirá que los usuarios respalden sus chats directamente en los servidores de WhatsApp, eliminando así la dependencia de Google Drive.

Funcionalidades del nuevo almacenamiento en la nube

La última versión beta de WhatsApp para Android ha introducido una novedad llamada WhatsApp Cloud Storage. Según WABetaInfo, los usuarios podrán contar con hasta 2 GB de almacenamiento gratuito para realizar sus copias de seguridad. Esta cantidad es generalmente suficiente para la mayoría, aunque aquellos que posean muchos videos o fotos pueden necesitar considerar qué incluir en su respaldo.

Actualmente, los usuarios de WhatsApp en Android utilizan Google Drive para sus copias de seguridad, lo que facilita la restauración de conversaciones al cambiar de dispositivo, dado que solo es necesario configurar la cuenta de Google. Con la próxima implementación del almacenamiento en la nube, WhatsApp promete mantener estas funciones, al mismo tiempo que asegura que las copias de seguridad estarán cifradas de extremo a extremo. Para acceder a este servicio, los usuarios deberán activar el cifrado de las copias de seguridad y establecer una passkey como método de seguridad.

Opciones de almacenamiento personalizadas para los usuarios

Los usuarios de WhatsApp tendrán la opción de elegir entre almacenar sus copias de seguridad en la nube de WhatsApp o en Google Drive. Se sugiere que quienes tengan respaldos por debajo de 2 GB utilicen el almacenamiento de WhatsApp, ya que esto liberará espacio en Google Drive para otras aplicaciones. Sin embargo, aquellos que tengan muchas imágenes o videos pueden encontrar más conveniente optar por Google Drive para evitar la pérdida de datos durante el proceso de copia.

Para los usuarios que estén interesados en WhatsApp Plus, hay una opción de ampliar el almacenamiento a un máximo de 100 GB. Aquellos que se subscriban a un plan de Meta One tendrán la posibilidad de acceder a hasta 4 TB de almacenamiento. Si un usuario decide cancelar su suscripción a los planes Plus o One, WhatsApp les dará un período de gracia de hasta cuatro meses para que renueven su suscripción antes de eliminar la copia de seguridad del sistema.

El almacenamiento gratuito en la nube está ya disponible en la beta de WhatsApp para Android, versión 2.26.46.4. Sin embargo, la compañía aún no ha confirmado si esta nueva funcionalidad se aplicará también a los usuarios de iPhone, quienes en este momento dependen de iCloud para sus copias de seguridad. Con el tiempo, es posible que esta opción se extienda a todos los usuarios de la plataforma.