Ya está disponible Grand Theft Auto 6, marcando el regreso de una de las franquicias más reconocibles en el ámbito de los videojuegos. Después de 13 años de espera y múltiples retrasos, la nueva entrega ha llegado a las tiendas, provocando un gran entusiasmo entre los aficionados, quienes rápidamente la han calificado como un éxito monumental.

En el momento de su lanzamiento, el videojuego consiguió una impresionante puntuación de 99 sobre 100 en Metacritic, lo que refleja el alto entusiasmo y las expectativas extraordinarias que lo rodean. A pesar de ello, Rockstar Games, el desarrollador detrás de GTA, mantuvo muchos detalles en secreto hasta el último instante. Dave Jones y Brian Baglow, creadores de la saga original, expresaron su interés por cómo ha cambiado el juego desde sus inicios. Aunque no tuvieron acceso anticipado, Baglow mencionó que ya había realizado su precompra.

Un legado de controversia e innovación

Desde su inicio en 1997, la serie GTA ha tenido un enfoque particular: permitir a los jugadores salir de los vehículos, robar coches y explorar un mundo abierto sin restricciones. Esta idea innovadora nació en el pequeño estudio DMA Design, situado en Dundee, Escocia, donde el equipo deseaba ofrecer una perspectiva diferente en el campo de los videojuegos. Jones recordó que, inicialmente, consideraron la opción de permitir a los jugadores actuar como policías, pero concluyeron que “ser el malo” sería mucho más entretenido, lo que se convirtió en la esencia de la experiencia GTA.

A pesar de un comienzo lento en ventas, el primer título de la serie ganó popularidad gracias al ‘boca a boca’, transformándose en un fenómeno cultural que ha generado debates incluso dentro del Parlamento británico por su representación de la violencia y el crimen. No obstante, se reveló que parte de esta controversia fue impulsada por su distribuidor, BMG Interactive, como una táctica de marketing.

De una idea escocesa a un fenómeno internacional

El primer GTA, aunque contaba con un diseño simple y gráficos en 2D, introdujo un humor satírico que ha perdurado a lo largo de la serie. Keza MacDonald, editora de videojuegos de The Guardian, resaltó que el juego parodia el capitalismo estadounidense y su fuerte individualismo, un tema que ha resonado con millones de jugadores. Elementos como marcas inventadas y emisoras de radio ficticias ayudaron a crear un universo de juego coherente y atractivo.

Con el paso del tiempo, la franquicia ha seguido superando las expectativas. GTA V, que se lanzó en 2013, logró recaudar $1,000 millones en apenas tres días, estableciendo un récord en la industria del entretenimiento. En este contexto, se espera que GTA 6 no solo supere a sus predecesores en ingresos, sino también en calidad y expansión del universo del juego.

Con su lanzamiento para las plataformas PlayStation y Xbox, la emoción es palpable. Las tiendas han llevado a cabo eventos temáticos para celebrar la llegada del juego, resaltando cómo GTA ha influenciado no solo el ámbito de los videojuegos, sino también la cultura popular en general. “Es bastante raro que un juego tan anticipado genere interés en todo el mundo”, comentó MacDonald, subrayando la magnitud del fenómeno.

Después de casi 30 años, tanto Dave Jones como Brian Baglow expresan un profundo orgullo por el impacto que el juego ha tenido en tantas vidas. “Es maravilloso observar cómo el resto del mundo se ha enamorado del juego”, concluyeron, reflejando la relevancia que GTA ha logrado en la cultura contemporánea.