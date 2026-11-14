Vida marina prehistórica sigue siendo un misterio por descubrir

Un estudio reciente ha presentado una inquietante visión sobre el registro fósil marino a lo largo de la historia. Publicado en Science Advances, el artículo titulado Staking out the frontiers: The limits of the metazoan shallow marine fossil record se enfoca en los fósiles de mares poco profundos, revelando que apenas el 10,7 % de las áreas cartográficas relacionadas con antiguos mares someros contiene información fósil registrada. En otras palabras, de diez secciones del mapa correspondiente a mares poco profundos, nueve carecen de evidencia documentada de vida marina.

Una oportunidad para la exploración en medio del vacío

El análisis incluyó un total de 148.960 colecciones fósiles georreferenciadas, obtenidas de registros publicados a lo largo de aproximadamente 540 millones de años. Aunque el porcentaje de celdas sin información puede parecer alarmante, en realidad refleja la cobertura geográfica del registro fósil en lugar de la cantidad de especies o fósiles conocidos. La falta de registros no implica necesariamente la ausencia de vida marina, sino que indica la ausencia de hallazgos fósiles válidos en esos periodos y localizaciones.

Existen varias causas que explican estos vacíos en el registro fósil. Entre ellas se incluyen la escasez de exploración en ciertas regiones, la presencia de sedimentos más recientes que ocultan las rocas relevantes y condiciones de conservación inadecuadas que dificultan la preservación de los restos. Asimismo, es posible que algunos datos existentes no estén publicados o digitalizados, limitando aún más la información accesible.

Desigualdad geográfica y social significativa

El estudio destaca que aproximadamente el 97 % de los datos analizados provienen de investigadores situados en países con ingresos altos o medio-altos, lo que representa un reto sustancial. Este patrón de publicación y de investigación refleja una inequidad estructural en cuanto a recursos económicos, infraestructura y acceso a colecciones científicas. Como consecuencia, las regiones con una destacada tradición en paleontología, principalmente en Europa y América del Norte, están sobrerrepresentadas, lo cual puede distorsionar nuestra comprensión sobre la historia evolutiva marina.

No obstante, el estudio no busca señalar nuevos yacimientos ni garantizar la existencia de especies desconocidas en las áreas indicadas; su propósito es servir de guía para futuras investigaciones. Las zonas prioritarias para exploración son aquellas donde se presume que podrían encontrarse depósitos someros geológicamente accesibles.

Visiones sobre el futuro de la paleontología marina

A medida que aumenten las investigaciones en áreas poco exploradas, surgirán oportunidades para validar o ajustar las teorías existentes sobre la evolución marina. Sin embargo, la desigualdad en los datos se extiende también a aspectos temporales y taxonómicos, ya que ciertos organismos tienden a conservar sus restos con más eficacia que otros, dependiendo de los ambientes donde se ubiquen.

El estudio concluye que un enfoque más colaborativo a nivel internacional y una mayor inversión en formación local y digitalización de datos podrían contribuir a cerrar estos vacíos en el conocimiento sobre la vida marina del pasado. Esta evaluación resalta la importancia de reconocer las limitaciones actuales de nuestra comprensión y las oportunidades potenciales de descubrimiento que aún permanecen en los extensos océanos que alguna vez dominaron el planeta.