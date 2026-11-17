No solo proporcionan un descanso físico, sino que también los viajes transforman de manera notable la actividad cerebral, especialmente en lo que respecta a la creatividad. La neurocientífica Ana Ibáñez compartió en un video en su Instagram que la exposición a nuevos estímulos permite al cerebro adoptar una visión más amplia del entorno, lo que facilita procesos innovadores. Este fenómeno se da porque el cambio de escenario ayuda al sistema nervioso a romper con la rutina, generando una alerta relajada que favorece la curiosidad y la creatividad.

La ciencia detrás de la creatividad en los viajes

La idea de que las experiencias en el extranjero afectan nuestra capacidad cognitiva tiene respaldo en investigaciones. Un estudio realizado por William Maddux y Adam Galinsky, publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, descubrió que quienes habían vivido en el extranjero obtuvieron mejores resultados en tareas creativas. Sin embargo, la duración de la estancia no fue el único factor determinante; lo que realmente influyó fue el grado de adaptación cultural alcanzado durante su tiempo en el extranjero. Esto implica que la interacción activa con un nuevo entorno es lo que potencia el desarrollo de ideas innovadoras.

Desafiando la rutina y estimulando la innovación

Habitualmente, la rutina requiere que nuestro cerebro se concentre en objetivos específicos y soluciones a problemas familiares, lo que limita la creatividad. En contraste, viajar coloca al cerebro en un estado que Ana Ibáñez describe como foco abierto. Esta forma de atención más amplia favorece la conexión entre áreas del cerebro que normalmente operan de forma independiente, creando un ambiente ideal para la innovación. Es importante no confundir esta expansión mental con una inundación descontrolada de estímulos; para que el proceso sea efectivo, las nuevas experiencias deben evitar provocar un estado de alerta por estrés. Encontrar el equilibrio entre la nueva información y la sensación de seguridad es vital. Los viajeros deben adoptar una actitud activa hacia la nueva cultura y entornos, lo que facilitará una inmersión en la que puedan evaluar lo inesperado con comodidad.

Así, los viajes se presentan no solo como una vía para relajarse, sino también como una forma excepcional de ampliar nuestra creatividad. Al incentivar la adaptación cultural y mantener un enfoque abierto, las experiencias que rompen con la rutina habitual pueden conducir a una notable mejora en nuestras capacidades para pensar de forma creativa. Esta conexión entre el viaje y la cognición subraya la importancia de buscar nuevas experiencias para enriquecer nuestras perspectivas y mejorar nuestra capacidad de innovación.