Diciembre es el momento propicio para que Marruecos se convierta en un destino atractivo para quienes desean escapar del frío en Europa. Las temperaturas son agradables, alcanzando máximas diarias de 20 grados en Marrakech y sobre 22 grados en Agadir. Este clima templado, junto con precios accesibles, capta la atención de los turistas en busca de un lugar cálido para disfrutar de sus vacaciones. No obstante, es recomendable estar preparado para las noches más frescas.

Opciones gastronómicas y alojamientos accesibles

Marruecos también destaca por su exquisita y variada gastronomía. De acuerdo con L’Internaute, los viajeros pueden probar platos locales como cuscús de verduras y tajín en restaurantes que comienzan en precios a partir de 5 euros. Además, la comida callejera es muy popular, ofreciendo desde brochetas hasta dulces tradicionales irresistibles. En cuanto a los lugares para hospedarse, es factible encontrar habitaciones en riads, casas tradicionales marroquíes, con tarifas que rondan los 25 euros por noche. Sin embargo, estos precios pueden variar según la ciudad y la estación del año.

Puntos de interés en diciembre

Decidir visitar Marruecos en diciembre permite explorar diversas ciudades emblemáticas sin el bochorno del calor del verano. Marrakech se presenta como un excelente punto de partida, con lugares emblemáticos como la plaza Jemaa el-Fna y el jardín Majorelle. Otras ciudades que valen la pena visitar son Fez, conocida por su medina histórica, Agadir y Essaouira, que brindan acceso a la costa atlántica durante el invierno.

Para aquellos que buscan aventuras, hay la opción de hacer excursiones en las montañas del Atlas o visitar Ouarzazate, famosa por su vinculación con el cine. Dormir en el desierto del Sáhara, especialmente en Merzouga, es una experiencia inolvidable, aunque es aconsejable llevar ropa de abrigo, pues las temperaturas bajan considerablemente por la noche.

En relación a los costos de transporte, se pueden encontrar vuelos directos desde Francia hacia ciudades como Marrakech, Agadir y Fez, con una duración de entre tres y tres horas y media. Según L’Internaute, los precios de los billetes de ida y vuelta están alrededor de 90 euros fuera de las vacaciones escolares, aunque pueden incrementarse en temporadas de alta demanda. Con estas combinaciones de vuelos rápidos, comidas económicas y alojamiento asequible, Marruecos se posiciona como una opción conveniente para quienes buscan una escapada sin sobrepasar su presupuesto.

En resumen, visitar Marruecos en diciembre no solo trae consigo un clima agradable, sino también una rica cultura y una gastronomía a precios razonables. La variedad de actividades y lugares por explorar hacen de este destino emergente una opción ideal para aquellos que quieren disfrutar de unas vacaciones distintas y memorables durante el invierno.