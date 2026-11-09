Uso inadecuado de intermitentes en condiciones climáticas adversas

Durante fuertes lluvias, es común que los conductores, con la intención de aumentar su visibilidad, opten por encender las luces intermitentes en las autopistas. Sin embargo, esta elección puede resultar peligrosa y generar confusión en los demás automovilistas. Los expertos en seguridad vial advierten que, además de desactivar las luces direccionales, el uso de intermitentes en estas condiciones puede provocar un efecto adverso y plantear un mayor riesgo de accidentes.

Activar las intermitentes: un riesgo potencial

Conducir bajo condiciones climáticas adversas, como es el caso de una tormenta intensa, puede ser una experiencia que desafía a los automovilistas. En esos momentos, la sensación de vulnerabilidad puede llevar a algunos a activar las balizas, creyendo que están siendo prudentes. Sin embargo, al hacer esto mientras el vehículo circula, se elimina el único sistema de comunicación visual que indica si se está cambiando de carril o ejecutando otra maniobra. Esto incrementa tanto la confusión como el peligro en la carretera.

Además, la Secretaría de Turismo y los Ángeles Verdes señalan que las luces intermitentes son una señal para advertir a otros sobre un vehículo estacionado debido a una falla mecánica o a un potencial riesgo. Cuando un auto circula con las balizas encendidas, los otros conductores pueden interpretarlo erróneamente, sin saber si el vehículo se desplaza lentamente o ha frenado de manera repentina, lo que eleva la probabilidad de choques.

Opciones más seguras en condiciones climáticas desfavorables

Los especialistas recomiendan que, en lugar de activar las luces intermitentes, los conductores enciendan las luces de cruce y, de ser posible, los faros antiniebla. También es esencial disminuir la velocidad y mantener una distancia prudente de los demás vehículos. Si la visibilidad se torna extremadamente reducida, lo mejor es buscar un lugar seguro para detenerse y solo encender las luces intermitentes una vez que el vehículo esté completamente detenido.

Aprovechar las tecnologías disponibles en los vehículos modernos puede resultar beneficioso en estas situaciones. Muchos autos actuales están equipados con sistemas de asistencia que ayudan a mantener el control en condiciones adversas. Sin embargo, activar las luces intermitentes puede confundir esos sistemas, causando frenadas inesperadas que exacerban la situación en vez de ayudar a mejorarla.

Es esencial mantener la calma y actuar de manera sensata durante situaciones de intensa lluvia para garantizar la seguridad en las carreteras. Evitar utilizar luces innecesarias y optar por prácticas más seguras puede marcar la diferencia y ayudar a prevenir accidentes.