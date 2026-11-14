Unicornios del océano colaboran en investigación científica bajo el hielo

Un nuevo estudio científico ha descubierto que el agua cálida del Atlántico está penetrando en los glaciares de Scoresby Sound, en el este de Groenlandia. Esto fue posible gracias a la labor de seis narvales a los que se les instalaron sensores. Entre 2017 y 2019, estos cetáceos exploraron profundidades de entre 1,500 y 2,000 metros bajo el hielo y lograron recopilar más de 2,000 perfiles de temperatura y salinidad de una zona oceánica que nunca había sido investigada de esta manera. Los hallazgos se publicaron el 27 de agosto de 2026 en Science Advances.

El sorprendente trabajo de los narvales

El grupo de investigación, dirigido por Mads Peter Heide-Jørgensen del Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia, atrapó a los narvales utilizando redes y los equipó con transmisores por satélite en aproximadamente 20 minutos. Este enfoque innovador permitió a los científicos acceder a datos marinos de una forma que los barcos no podían, dado que Scoresby Sound es un sistema de fiordos de acceso complicado, visitado solo por embarcaciones durante pocas semanas al año. Las inmersiones de los narvales en áreas predecibles y su regreso a los mismos puntos fueron factores ideales para llevar a cabo esta investigación oceanográfica.

Hallazgos sobre la presencia de agua atlántica

Los narvales lograron detectar agua atlántica a profundidades significativas, a unos 300 kilómetros de la costa, identificando su presencia a temperaturas de hasta tres grados. Esta agua cálida fluye bajo la capa de agua polar, que es más fría y menos densa, y al llegar al frente de un glaciar, comienza a derretir su base, un fenómeno que se conoce como “atlantificación”. Este proceso ha acelerado la pérdida del hielo en Groenlandia desde la década de 1990.

No obstante, los glaciares situados en fiordos con profundidades que no superan los 400 metros demuestran mayor resiliencia, debido a la existencia de estructuras submarinas denominadas “sills” que los protegen de la entrada de agua atlántica. Según Tom Chudley, coautor del estudio y glaciólogo de la Universidad de Bristol, antes de esta investigación no se contaba con datos detallados sobre el transporte de agua en estos fiordos.

Implicaciones del cambio climático a futuro

La información obtenida ofrece no solo datos importantes para comprender la dinámica del agua en la región, sino que también contribuye a modelos que analizan el posible colapso de la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC). Un estudio reciente advirtió que un calentamiento significativo podría debilitar de manera irreversible esta corriente, resultando en inviernos más fríos en Europa. Aunque el trabajo realizado con los narvales no resolverá de inmediato este problema, sus descubrimientos son fundamentales para entender los efectos del cambio climático en la zona.

Es importante destacar que, a pesar de ser los protagonistas de este avance científico, los narvales son también uno de los grupos más vulnerables ante el cambio climático. El incremento de las temperaturas en su hábitat los obliga a desplazarse al norte, lo que resalta un dilema en el que el animal que proporciona datos sobre el cambio es igualmente una de sus víctimas. La alteración en la dinámica de esos fiordos podría traer graves consecuencias no solo para los ecosistemas marinos, sino también para las comunidades que dependen de este delicado entorno.