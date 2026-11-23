La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha destacado como una de las principales universidades del mundo en el campo de la ciencia interdisciplinaria. En la reciente entrega del Interdisciplinary Science Rankings 2027, la institución se posicionó en el lugar 67 entre un total de 1,058 universidades de 102 países, logrando estar en el 6.3% superior de este ranking elaborado por Times Higher Education (THE) en colaboración con Schmidt Science Fellows. Este puesto también le otorga el primer lugar entre las universidades de México, superando a un total de 14 instituciones nacionales.

Evaluación que destaca la colaboración interdisciplinaria

El enfoque de este ranking es evaluar la efectividad de la colaboración entre diversas disciplinas científicas para potenciar investigaciones, a diferencia de clasificaciones más generales. Para ello, se basa en tres componentes: Resultados (65% de la puntuación), Insumos (19%) y Proceso (16%). En la sección de Resultados, se toman en cuenta la calidad de las publicaciones y la reputación institucional, siendo la reputación de la UNAM en soportar equipos interdisciplinarios un indicador que representa el 25% de la calificación total, mientras que la calidad de sus investigaciones contribuye con otro 20% a la evaluación.

La UNAM ha sobresalido particularmente en el indicador de Proceso, donde logró la máxima puntuación entre las diez universidades de América Latina. Este componente considera aspectos como el uso de instalaciones compartidas y las políticas que impulsan la colaboración entre investigadores de diferentes disciplinas. María Soledad Funes Argüello, coordinadora de Investigación Científica de la UNAM, destacó la riqueza de conocimientos en la institución, así como los mecanismos de financiamiento y la activa participación de los estudiantes en proyectos colaborativos.

Diferencias entre clasificaciones universitarias

Pese a su notable desempeño en la ciencia interdisciplinaria, la UNAM ocupa una posición significativamente más baja en el ranking global general 2027 de THE, situada entre los puestos 701-800. Sin embargo, ha mostrado avances en el indicador de enseñanza, aumentando de 34.2 puntos en 2026 a 37.8 en 2027. En clasificaciones regionales, como la latinoamericana de THE, la UNAM alcanzó el noveno lugar, mientras que el Tecnológico de Monterrey se posicionó séptimo. Curiosamente, en la clasificación QS 2026, la UNAM ocupó el puesto 136, superando al Tecnológico que se ubicó en el 187. Estas variaciones evidencian las diferencias en los indicadores y criterios utilizados por cada ranking en sus evaluaciones.

Desafíos y contexto regional

El ascenso de la UNAM en el ranking de ciencia interdisciplinaria ha tenido altibajos. En 2026, logró la posición 45, pero ahora ha retrocedido al lugar 67. Según el informe de THE, el número de instituciones participantes creció de 911 a 1,058, y la participación es voluntaria. Asimismo, la definición de investigación interdisciplinaria ha evolucionado, abarcando proyectos que cruzan las fronteras de diversas ciencias y áreas sociales y de salud.

Un punto a resaltar en el informe es que América Latina y el Caribe representan la mayor parte de las publicaciones científicas interdisciplinarias, aunque también confrontan desafíos importantes en materia de financiamiento y el reconocimiento de la colaboración en trayectorias académicas individuales. Esta realidad invita a reflexionar sobre la calidad y cantidad de investigaciones realizadas, en un contexto marcado por las desigualdades del sistema académico en la región.