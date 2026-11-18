El 27 de noviembre se llevará a cabo el Black Friday, un evento comercial muy esperado en todo el mundo. Muchas marcas, anticipándose a esta fecha, ya han comenzado a ofrecer descuentos. UGREEN, famosa por su diversa gama de productos electrónicos, ha decidido dividir su campaña en dos etapas: la primera, llamada periodo de calentamiento, ya está activa con significativos descuentos hasta el 18 de noviembre; la segunda fase comenzará el propio Black Friday, ofreciendo rebajas de hasta el 40% en todos sus productos.

Descuentos en Cargadores de UGREEN

Ante el creciente número de dispositivos móviles que se comercializan sin cargadores, UGREEN ha identificado una perfecta oportunidad para aumentar su presencia en el mercado. Destacan entre sus productos de carga el UGREEN Nexode 65W, un cargador compacto que permite cargar hasta tres dispositivos a la vez, actualmente a un precio promocional de 18,79 euros. Otro modelo es el UGREEN Nexode Pro de 100W, con cuatro puertos y una pantalla que muestra la velocidad de carga, cuyo precio rebajado es de menos de 40 euros.

También se encuentra el UGREEN MagFlow Qi2 25W, un cargador inalámbrico 2 en 1 que puede cargar simultáneamente un teléfono y auriculares. Su precio durante la oferta del Black Friday será de 34 euros.

PowerBanks: Compañeros Ideales para Viajes

Para quienes pasan largas horas fuera de casa, las PowerBanks son un accesorio indispensable. UGREEN presenta dos modelos destacados: la UGREEN Nexode 45W Power Bank 20000mAh, que tiene una oferta histórica de 25,6 euros, y un modelo más liviano de 10.000 mAh que cuenta con un innovador sistema de enfriamiento y funcionalidad de carga inalámbrica, que estará a la venta por 89,9 euros. Para quienes buscan una batería externa delgada, el UGREEN MagFlow Air Qi2 25W se ofrecerá a 66 euros.

Almacenamiento Local: NAS de UGREEN

La creciente demanda de almacenamiento local ha impulsado a muchos a considerar sistemas NAS. UGREEN presenta opciones diseñadas tanto para oficinas como para el hogar. En este momento, el modelo UGREEN NASync DXP2800 GT, que viene con configuraciones que van de dos a ocho bahías, ofrece un descuento del 21%, dejando su precio por debajo de 400 euros, convirtiéndose en una inversión atractiva para proteger información personal o empresarial.

Ofertas Adicionales: Auriculares y Accesorios

UGREEN también presenta auriculares Open Ear, que ofrecen más de 30 horas de autonomía, disponibles por 15 euros. Además, dispone de un Docking Station 7 en 1, ideal para quienes necesitan múltiples puertos, que se puede adquirir por menos de 20 euros. Finalmente, un práctico cable trenzado de nylon con dos puertos USB-C tiene un precio inicial de 7 euros.

Estas son solo algunas de las promociones que UGREEN ha preparado para el Black Friday. Con una amplia variedad de productos accesibles, cualquier cliente podrá encontrar el accesorio que mejora su día a día. Para explorar más soluciones adaptadas a tus necesidades, visita la web de UGREEN o Amazon.