Trabajar en Islandia: el modelo 3-2-2 de un español residente

La búsqueda de oportunidades laborales en el extranjero ha generado interés entre los jóvenes, destacándose Islandia como un destino atractivo. José Esepe, un español que ha tenido la experiencia de trabajar en este país nórdico, utilizó un vídeo de TikTok para compartir sus impresiones sobre el entorno laboral islandés y el costo de vida, brindando información significativa para quienes piensan en mudarse allí.

Método de trabajo innovador

Uno de los elementos más interesantes de su vivencia es el inusual régimen de trabajo conocido como 3-2-2. Este sistema consiste en trabajar tres días consecutivos, descansar dos y luego trabajar otros dos días. La semana siguiente, este ciclo se invierte, lo que ofrece largos periodos de descanso, algo que puede parecer atractivo. Sin embargo, José advierte que las jornadas pueden ser extensas, de 11 a 12 horas, acumulando hasta 172 horas mensuales.

Es crucial aclarar que este esquema no es aplicable a todas las empresas en Islandia. José menciona que al llegar no siempre tendrá este horario y recomienda a los futuros empleados que verifiquen las condiciones laborales antes de aceptar ofertas, ya que los turnos pueden variar por empresa.

Salario y beneficios

Sobre la remuneración, José indica que su salario es de aproximadamente 2.800 euros al mes. Es clave entender que esta cifra puede fluctuar dependiendo del tipo de trabajo, la ubicación y las horas trabajadas. No existe un salario mínimo fijado, ya que los ingresos se pactan a través de convenios sectoriales. Además, las horas extra se remuneran al 190% de la tarifa habitual, lo que lleva a las empresas a ser cautelosas sobre el tiempo adicional para mantener sus costos.

Los complementos salariales también son significativos; se reciben incentivos por trabajar durante la noche, los fines de semana o en días festivos. Por ejemplo, el convenio de los cocineros del sindicato Efling ofrece adicionales y tarifas por horas trabajadas en festivos que pueden aumentar considerablemente el ingreso mensual.

Costo de vida en Islandia

Residir en un entorno rural de Islandia puede resultar más económico que en grandes ciudades como Reikiavik. José se encuentra en una localidad pequeña con aproximadamente 1.000 habitantes, donde comparte un apartamento pagando 400 euros al mes, una cantidad notablemente inferior a lo que se exige en otros lugares del país. En un plan anecdótico, señala que la vida rural, al implicar menos opciones de gasto, facilita el ahorro. Sin embargo, al mudarse a áreas urbanas, como la capital, los costos de vida, especialmente en alquileres, pueden aumentar significativamente.

Algunas empresas también ayudan en la búsqueda de alojamiento, descontando el costo del alquiler directamente del salario, lo que representa un enfoque interesante para la gestión de costos para los trabajadores. A pesar de las variaciones de precios, la vida en un pueblo pequeño ha permitido que José administre mejor sus gastos diarios, un aspecto importante para quienes desean economizar mientras se adaptan a un nuevo entorno.

En resumen, trabajar en Islandia presenta tanto desafíos como oportunidades. Aunque el sistema 3-2-2 puede ofrecer más días libres, las largas jornadas son un factor a tener en cuenta. La remuneración, aunque tentadora, depende de diversos factores, y la experiencia de José ilustra cómo la ubicación y las condiciones laborales impactan en la calidad de vida.