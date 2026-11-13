Tierra en Calabria presenta resquebrajamientos acelerados

Un análisis llevado a cabo a nivel internacional ha revelado que la elevación del terreno en el sur de Calabria, en el extremo de la bota italiana, ocurre a un ritmo notablemente superior a lo que se estimaba previamente. Según un informe publicado el 6 de noviembre de 2026 en Communications Earth & Environment, las áreas costeras están experimentando un levantamiento hasta diez veces más rápido, lo que representa un mayor riesgo para una región ya clasificada como de alta actividad sísmica.

Elevación acelerada en una región propensa a sismos

Dirigida por la geóloga Rebecca Dorsey de la Universidad de Oregon, la investigación también contó con el apoyo de otras instituciones, incluyendo la Universidad de Basilicata y el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) de Palermo. Se estudiaron las terrazas marinas de Calabria, que han sido elevadas hasta casi 1.000 metros sobre el nivel del mar. Muestras de arena recolectadas en 2025 mostraron una edad promedio de 118.800 años, contrastando con las estimaciones anteriores que las calificaban de alrededor de un millón de años. Este cambio en la datación se fundamenta en un método de luminiscencia que mide la radiación acumulada en los granos de arena.

Consecuencias geológicas del desgarro de la placa

El foco del estudio es la placa Jónica, que es una pieza del océano de la placa africana en proceso de subducción bajo la placa euroasiática en el arco calabrés. Este evento geológico provoca actividad sísmica y volcánica en la zona. Los investigadores han señalado que la elevación en Calabria está conectada a un desgarro activo de esta placa, que se fractura lateralmente, causando una respuesta isostática que empuja el terreno hacia arriba. Las fallas geológicas en esta región se desplazan entre 0,8 y 4,2 milímetros anualmente, lo que indica un proceso más dinámico y reciente de lo que se había considerado anteriormente.

La información presentada por este estudio resulta fundamental para entender la actividad sísmica en el sur de Italia. La región ha sido escenario de terremotos devastadores, como sucedió con el terremoto de Mesina en 1908, que provocó decenas de miles de muertes. Por otra parte, simulaciones relativas al volcán Marsili, ubicado a más de cien kilómetros de la costa, indican que un deslizamiento podría generar un tsunami en las islas Eolias en tan solo diez minutos.

Este enfoque renovado sobre las dinámicas geológicas de Calabria no solo desafía las teorías anteriores sobre el levantamiento del terreno, sino que también ofrece un marco más preciso para modelar los riesgos sísmicos y volcánicos. Esto permitirá una mejor preparación ante posibles desastres naturales en una de las regiones más activas tectónicamente en el Mediterráneo.