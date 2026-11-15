Terror rojo y su impacto en la historia de Paul Robeson

Originario de Princeton, Nueva Jersey, Paul Robeson nació en 1898 y se convirtió en una figura fundamental dentro de la cultura estadounidense durante las décadas de 1930 y 1940. Su talento como cantante y actor, combinado con su trayectoria como destacado atleta en el fútbol americano, lo llevaron a ser conocido como la “persona negra más famosa de EE.UU.” a raíz de su interpretación de la cantata folclórica “Ballad for Americans” en 1939. Esta obra, que brindaba una perspectiva inclusiva de la historia de Estados Unidos, lo catapultó a la fama tras su exitoso debut en una transmisión nacional de la CBS.

El ascenso de un ícono cultural

No solo brilló en el ámbito del entretenimiento, sino que también se comprometió como activista político y defensor de los derechos civiles. Robeson se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad para muchos afroamericanos. Su consolidación como artista destacado se vio reflejada en su actuación en el musical “Show Boat” en Londres en 1928, donde interpretó el célebre “Ol’ Man River”. En 1940, la revista Colliers lo reconoció como “Artista Negro Número 1 de Estados Unidos”.

Con la llegada de la Guerra Fría y el aumento del anticomunismo en Estados Unidos, su prominencia comenzó a transformarse en hostilidad. Mientras Robeson se alzaba en contra de la discriminación racial y abogaba por la solidaridad internacional, se convirtió en objetivo de una intensa campaña de desprestigio. Su crítica abierta a la política estadounidense y su famoso discurso en París en 1949, donde cuestionó la participación estadounidense en la guerra, lo marcaron como una amenaza en la vista de las autoridades.

La represión y el silencio forzado

El impacto de su activismo fue severo. Desde 1950, Robeson fue excluido de importantes plataformas mediáticas, siendo la NBC una de las primeras en prohibir su participación en el programa “Today With Mrs Roosevelt”. En julio de ese mismo año, el Departamento de Estado le retiró el pasaporte, lo que limitó drásticamente su carrera internacional. Esta etapa de represión lo llevó a experimentar un significativo descenso en sus ingresos, que se redujeron a tan solo $6,000 al año para 1952. Su música fue retirada de los libros de texto escolares y su nombre desapareció de muchos reconocimientos y listas de logros.

La hostilidad hacia él culminó en 1956, cuando se vio obligado a comparecer ante el Comité de la Cámara de Representantes sobre Actividades Antiamericanas. Allí, defendió su patriotismo y se mantuvo firme en sus convicciones, desafiando a los miembros del comité. Tras años de aislamiento y enfermedad, su carrera comenzó a desvanecerse, aunque su legado se sostiene como un testimonio del impacto del “terror rojo” en la historia cultural de EE.UU.

Paul Robeson falleció el 23 de enero de 1976, un día que marcó 200 años desde la formación de la nación estadounidense. Su legado fusiona la lucha por la justicia social con el arte, simbolizando no solo el esplendor de una carrera artística, sino también las complejas dinámicas del activismo en una sociedad que lo despreciaba por su defensa de la igualdad y su firme postura política. A pesar de haber sido borrado de muchas narrativas históricas, su influencia en la música y en la lucha por los derechos civiles continúa presente en la memoria colectiva de los movimientos sociales de hoy.