En los últimos 150 años, se ha observado una disminución en la temperatura corporal promedio de los humanos. Investigaciones recientes han indicado que la temperatura corporal normal ha experimentado un cambio significativo desde que Carl Wunderlich, un médico alemán, estableció un estándar en el siglo XIX. Estudios actuales revelan que la temperatura promedio de los hombres estadounidenses es aproximadamente 0,59 °C inferior a la cifra propuesta por Wunderlich, que era de 37 °C (98,6 °F).

Modificaciones de la temperatura corporal a través del tiempo

En los años 1860, Carl Wunderlich realizó un extenso estudio recopilando datos de temperaturas axilares de 25.000 pacientes, lo que le permitió fijar la temperatura corporal normal en 37 °C. Este valor ha sido ampliamente aceptado como un estándar médico desde entonces. Sin embargo, investigaciones más contemporáneas, lideradas por Julie Parsonnet en la Universidad de Stanford, han demostrado que la media actual se sitúa aproximadamente en 36,39 °C (97,5 °F).

El estudio de Parsonnet abarca datos desde 1862 hasta 2017, sugiriendo que la disminución de la temperatura promedio no es exclusiva de un solo grupo, sino que se manifiesta en diferentes poblaciones. Por ejemplo, entre los tsimane, una comunidad indígena de la Amazonía, se ha registrado una reducción de su temperatura media de 37 °C en los años 2000 a 36,5 °C en 2018, coincidiendo con rápidos cambios socioeconómicos.

Causas de la reducción en la temperatura corporal

Diversas explicaciones han sido sugeridas por los investigadores para entender esta tendencia. Parsonnet menciona que la mejora en la salud general, que incluye una mayor esperanza de vida y mejores condiciones sanitarias, podría ser un factor influyente. En tiempos de Wunderlich, la expectativa de vida era de solo 38 años, mientras que hoy en día se aproxima al doble, lo que ha disminuido la prevalencia de enfermedades que afectan el metabolismo, como la tuberculosis y la fiebre reumática.

Además, factores como el acceso mejorado a la atención médica, condiciones de higiene superiores y el uso generalizado de tecnologías como la calefacción y el aire acondicionado han permitido que las personas habiten ambientes térmicamente más confortables, lo que reduce la necesidad de mantener calor metabólicamente.

Por otro lado, algunos expertos, como Philip Mackowiak, sugieren que la medición de Wunderlich podría haber estado imprecisa. Al revisar termómetros de esa época, él encontró que podrían estar calibrados entre 2 °C más que los termómetros actuales, lo que lleva a cuestionar la exactitud de las mediciones de temperatura registradas en el siglo XIX.

Aunque el debate sobre si la caída en la temperatura corporal es un signo positivo de salud o un posible error de medición continúa, la relevancia de tener un valor de referencia es innegable. No obstante, los especialistas aconsejan no sobrevalorar un único estándar, como el de 37 °C, ya que pequeñas variaciones pueden ser normales en el contexto clínico.

En conclusión, la tendencia de las temperaturas corporales más bajas hoy en día no solo refleja cambios en la salud pública y las condiciones de vida, sino que también subraya la necesidad de adaptar las pautas de referencia a partir de nuevas evidencias científicas. Así, aunque el estándar de 37 °C sigue teniendo importancia, su aplicación debe entenderse en un mundo en constante cambio.