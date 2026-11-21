Telmex, la famosa compañía mexicana de telecomunicaciones, ha alcanzado un hito importante al tener más conexiones de internet que líneas telefónicas. Este crecimiento en el sector de la banda ancha ha generado inquietudes en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), que teme la posible retirada de los servicios más rentables de la empresa. Esto podría traducirse en despidos y afectar los derechos laborales de sus trabajadores.

Preocupación por un posible desmantelamiento

El secretario general del STRM, Francisco Hernández Juárez, ha indicado que los directivos de Telmex han afirmado que la empresa “ya no es negocio”. Esta declaración levanta sospechas acerca de un posible desmantelamiento. Aún más alarmante es el reciente suceso en Teléfonos del Noroeste (Telnor), donde cerca de 200 empleados fueron despedidos bajo la condición de renunciar a sus derechos de jubilación para poder ser reinstalados, lo cual ha generado descontento entre los afectados.

Condiciones financieras y situación actual de Telmex

Telmex reportó ingresos de 29,006 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento del 3.3% en comparación con el año anterior. Sin embargo, la empresa enfrenta serios problemas financieros, incluyendo una utilidad operativa de 3,665 millones de pesos y una pérdida neta de 516 millones de pesos en el mismo periodo. Esta pérdida se complica debido a que los intereses contables por obligaciones de beneficios a empleados alcanzaron 4,367 millones de pesos, superando los ingresos operativos.

Al cerrar septiembre, Telmex contaba con 41,952 jubilados y había destinado 23,782 millones de pesos a pensiones y pagos de antigüedad en los primeros nueve meses del año. Según Hernández Juárez, la combinación de la salida de servicios rentables y las regulaciones desfavorables ha exacerbado estas dificultades financieras. No obstante, él cree que, con los cambios adecuados, la empresa podría recuperar su estabilidad económica para el 2030.

Reformas estructurales y sus consecuencias

Es relevante recordar que Telmex ya pasó por un proceso de separación funcional desde marzo de 2020, donde se crearon dos empresas mayoristas para facilitar el acceso de otros operadores a su infraestructura. Esta acción fue resultado de una resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones emitida en 2017. En este contexto, el STRM espera que escenarios similares no se repitan en Telmex, considerando el clima inestable del empleo.

A pesar de la incertidumbre, el STRM ha expresado su voluntad de colaborar en el fortalecimiento de la empresa. Hernández Juárez ha estado visitando diversas regiones del país para organizar a los trabajadores en defensa de sus empleos, asegurando el respeto a sus derechos laborales y la continuidad de su contrato colectivo.

La situación de Telmex ilustra el delicado equilibrio entre el avance tecnológico y la viabilidad económica en un sector que se encuentra en constante transformación. Las decisiones administrativas que se tomen en el futuro cercano serán determinantes, no solo para la empresa, sino también para la estabilidad del empleo en la industria de telecomunicaciones en México.