Teléfonos top en Black Friday a precios históricos bajos

A medida que se acerca el Black Friday, PcComponentes ha comenzado a lanzar interesantes descuentos en una variedad amplia de productos, poniendo especial énfasis en su selección de smartphones que cuestan menos de 400 euros. Durante la próxima semana, los consumidores podrán aprovechar significativas rebajas en diversas categorías, con un enfoque especial en los teléfonos móviles.

Destacados en la gama media

En la gama media, sobresalen dos dispositivos que han capturado la atención de los usuarios gracias a sus características de alto rendimiento y precios accesibles: el Xiaomi REDMI Note 17 Pro y el POCO X8 Pro 5G. El Xiaomi está a la venta por 319 euros y ofrece una batería impresionante de 8.340 mAh, asegurando un uso prolongado, además de una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas y resistencia al agua y polvo con certificación IP68, lo que lo convierte en una opción muy resistente y casi perfecta en relación a su precio.

Por otro lado, el POCO X8 Pro 5G, que tiene un precio de 386 euros, está equipado con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un teléfono capaz de soportar actividades exigentes, como juegos. Su batería es de buena capacidad, aunque un poco menos que la del REDMI, y cuenta con un sistema de carga rápida que alcanza hasta 100W, además de una pantalla con resolución de 1,5K, que mejora la experiencia visual del usuario.

Opción económica: Motorola G06

Para aquellos que no requieren especificaciones avanzadas, el Motorola Moto G06 se presenta como una opción muy asequible, con un costo de solo 157 euros. Este modelo incluye 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento que se puede ampliar hasta 1TB, y una cámara de 50 megapíxeles, siendo perfecto para un uso diario sin complicaciones. Su diseño lo hace ideal tanto para quienes compran su primer smartphone como para usuarios más mayores que buscan simplicidad y funcionalidad.

Las promociones de PcComponentes van más allá de estos teléfonos, ya que su catálogo es amplio y diverso, ofreciendo productos para todos los gustos y presupuestos. Los interesados en las ofertas del Black Friday deben estar atentos a las actualizaciones en el sitio web de la tienda, donde continuamente se publicarán nuevos descuentos en los próximos días. Por lo tanto, independientemente de las necesidades o preferencias de cada consumidor, seguramente habrá oportunidades para adquirir tecnología a precios reducidos.