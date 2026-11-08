SUV híbrida ofrece recorrer CDMX a Monterrey sin recargas

La llegada de la Leapmotor C10 Ultra a México presenta una nueva propuesta en el segmento de SUVs híbridas, destacando una autonomía excepcional que promete revolucionar la experiencia de conducción entre ciudades clave como Monterrey y Ciudad de México. Esta SUV combina un diseño funcional con tecnología avanzada, dirigida a aquellos conductores que suelen preocuparse por la autonomía en vehículos eléctricos.

Especificaciones Técnicas de la Leapmotor C10 Ultra

Equipado con un motor eléctrico que produce 217 caballos de fuerza y 265 libras-pie de torque, el sistema de la Leapmotor C10 Ultra opera con una batería de 28.4 kWh. Gracias a esto, la SUV logra una autonomía de 1,008 kilómetros según el ciclo NEDC y puede ofrecer hasta 146 kilómetros solo en modo eléctrico, ideal para desplazamientos cotidianos. Si la batería se queda sin energía, un motor a gasolina de 1.5 litros, que no está conectado a las ruedas, se activa para generar energía adicional.

La capacidad de su tanque de gasolina es de 50 litros, contribuyendo a su buen rendimiento, y puede acelerar de cero a 100 km/h en 7.8 segundos, alcanzando una velocidad máxima limitada electrónicamente de 180 km/h. Su estructura incluye un sistema de suspensión independiente en ambos ejes y una distribución del peso equilibrada (50:50), lo cual optimiza su comportamiento en carretera.

Diseño y Tecnología Interior

Con una longitud de 4.7 metros y una silueta aerodinámica que incluye manijas ocultas y un techo panorámico Sky View de 2.1 metros cuadrados, la Leapmotor C10 Ultra también capta la atención estéticamente. En su interior, destaca una pantalla flotante de 14.6 pulgadas y un panel digital de 10.2 pulgadas, además de contar con plena conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. El acceso al vehículo es a través de una tarjeta NFC, eliminando la necesidad de llaves convencionales.

En términos de seguridad, la SUV está equipada con 21 asistencias a la conducción, que incluyen una cámara de visión de 360 grados y una celda de seguridad fabricada en acero de alta resistencia, permitiéndole obtener cinco estrellas en las pruebas de Euro NCAP 2024. La garantía de la batería de alta tensión es de ocho años o 160,000 kilómetros, mientras que la cobertura general es de cuatro años o 100,000 kilómetros.

El costo inicial de la Leapmotor C10 Ultra en el mercado mexicano será de 649,900 pesos, subiendo a 694,900 pesos en una fase posterior. Estará disponible en seis colores: Verde Boreal, Blanco Relámpago, Gris Tundra, Negro Eclipse, Gris Tormenta y Púrpura Amanecer.

A pesar de la propuesta atractiva que ofrece la Leapmotor C10 Ultra en términos de tecnología y autonomía, el verdadero desafío radica en persuadir a los consumidores mexicanos sobre la calidad y confiabilidad de una marca china, en un mercado donde las marcas tradicionales cuentan con un reconocimiento sólido. Con la colaboración de Stellantis, se anticipa que la C10 se establezca como una opción competitiva y atractiva en el saturado mercado de SUVs en México.