Superluna y alineación de Marte y Júpiter iluminan noviembre

El mes de noviembre de 2026 se dibuja como una experiencia cautivadora para quienes tienen pasión por la astronomía, con varios fenómenos celestiales que brindarán magníficas oportunidades para la observación. Este mes estará marcado por la conjunción de Marte y Júpiter, la presencia de una superluna y la lluvia de meteoros Leónidas.

Eventos astronómicos destacados

El 2 de noviembre, comenzó con una alineación de cuatro cuerpos celestiales, donde la luna menguante, iluminada al 43%, se encontraba junto a Marte, Júpiter y la estrella Regulus. Esta alineación tendrá su repetición el 30 de noviembre, con la luna en fase gibosa y un 60% de iluminación, formando un conjunto de poco más de cinco grados entre los cuerpos celestes, como indica Star Walk.

Uno de los eventos más destacados será el 16 de noviembre, cuando Marte y Júpiter pasarán a estar separados por solo 1,2 grados en el cielo. Con un brillo de magnitud -2,0, Júpiter será más brillante que Marte, cuyo valor es de +0,8. Esta separación, sumada al característico color rojizo de Marte, permitirá facilitar su identificación en el cielo, de acuerdo con la guía mensual de la NASA.

Superluna y lluvia de meteoros

Los amantes del firmamento tendrán la oportunidad de observar una superluna el 24 de noviembre. Este fenómeno ocurre cuando la luna llena está en su máxima cercanía a la Tierra, lo que provoca que se vea más grande y brillante que en otros meses. Este fenómeno será aún más interesante, ya que la luna pasará a través de las Pléyades, tal como menciona la guía de Astronomy.com.

Además, la lluvia de meteoros Leónidas llegará a su pico de actividad entre la noche del 17 y el 18 de noviembre. No obstante, la visibilidad de estos meteoros puede verse disminuida por la luna creciente. Para maximizar la experiencia de observación, se recomienda encontrar un lugar oscuro tras la puesta del sol durante los días cercanos a su apogeo.

Entre otros eventos significativos, al principio del mes, se podrá ver a Venus brillando como el “lucero del alba”. También, el 20 de noviembre, Mercurio alcanzará su máxima elongación, lo que permitirá su visibilidad justo antes del amanecer. El 25 de noviembre, Marte pasará a 1,7 grados de Regulus y Urano estará en oposición, siendo visible toda la noche, aunque se necesitarán telescopios o prismáticos debido a su magnitud de 5,6.

El 9 de noviembre también será un día para recordar, ya que habrá luna nueva, lo que facilitará la observación de constelaciones invernales como Orión, visible al anochecer junto con Tauro y Auriga. Estos cielos despejados permitirán identificar las Orionidas y otros fenómenos celestiales.

Por último, la Voyager 1 de la NASA alcanzará un hito importante al estar a un día luz de la Tierra, o aproximadamente 25.900 millones de kilómetros, subrayando los significativos avances en la exploración espacial y la capacidad de observar nuestro universo más allá de los límites de la visión humana.