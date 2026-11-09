Steam permite agrupar juegos de diferentes tiendas en un solo lugar

Con la creciente popularidad del juego digital, el sector de los videojuegos está experimentando una transformación importante. Mientras que en las consolas hay una única tienda oficial para adquirir títulos, los usuarios de PC y Mac pueden optar por varias plataformas como Steam, Epic Games Store, GOG, entre otras, para obtener sus videojuegos. Sin embargo, esta diversidad presenta un reto: gestionar y acceder a todos esos juegos de forma eficiente. Muchos jugadores no son conscientes de que es posible añadir juegos a Steam, independientemente de la tienda donde sean comprados.

Ventajas de agrupar tu biblioteca en Steam

Centralizar tus juegos en Steam presenta una gran ventaja: la capacidad de tener todos tus títulos en una única biblioteca, lo que facilita la localización de los juegos instalados y disponibles. Además de la organización, hay otros beneficios al integrar títulos no adquiridos en Steam:

Posibilidad de asignar nombres personalizados a cada juego.

Opción de organizar tus títulos en colecciones.

Capacidad para personalizar íconos, imágenes y logotipos.

Funciona en modo Big Picture, así como en Steam Deck y Steam Machine.

Se pueden añadir emuladores, aplicaciones, wrappers y herramientas de modificación.

Compabilidad con PC, Steam Deck y Steam Machine.

En algunas situaciones, esta integración ayuda a configurar controladores para los juegos y puede proporcionar mejoras en el rendimiento, además de opciones para jugar en línea y comunicarse con amigos. No obstante, los beneficios dependen del título específico.

Dificultades al integrar juegos ajenos a Steam

A pesar de los beneficios, añadir juegos de otras plataformas a Steam tiene sus desventajas. Cuando se agrega un juego que no proviene de Steam, la plataforma únicamente crea un acceso directo en tu biblioteca; los archivos originales permanecen en su ubicación. El soporte de Steam aclara que esto implica que no podrás obtener actualizaciones automáticas ni validar el juego como propiedad. Además, si decides mover la carpeta del juego a otro disco, el acceso directo creado dejará de funcionar.

Otra desventaja a considerar es que si el juego necesita un lanzador externo para verificar tu cuenta o su autenticidad, este seguirá siendo necesario, lo que podría entorpecer la experiencia de juego.

Pasos para añadir juegos no adquiridos en Steam a tu biblioteca

A pesar de las limitaciones, el proceso para añadir juegos ajenos a Steam resulta sencillo. A continuación, se detalla cómo proceder para incluir estos títulos en tu biblioteca:

Abre Steam en tu PC o en tu dispositivo Steam. Dirígete al menú Productos. Selecciona Añadir un producto que no es de Steam a mi biblioteca… Se abrirá una ventana para buscar juegos, asegurándote de que estén instalados previamente. Si no aparece en la lista, busca manualmente el juego haciendo clic en Buscar…. Marca los juegos que desees añadir a tu biblioteca. Haz clic en Añadir seleccionados después de realizar tu selección.

Si todos los pasos se realizan correctamente, los juegos aparecerán en tu biblioteca de Steam, permitiendo un acceso directo y la posibilidad de gestionar sus configuraciones, tal como harías con cualquier otro título adquirido en la plataforma. Esta centralización mejora la organización y comodidad para los entusiastas de los videojuegos.