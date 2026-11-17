La nueva línea de productos de iluminación inteligente, conocida como Philips Smart Lighting, ha sido presentada en México por Signify y Philips. Este lanzamiento tiene como objetivo brindar a los consumidores una opción asequible dentro del mundo de la iluminación conectada, donde se combina la confiabilidad de la marca con la tecnología Connected by WiZ. Signify, anteriormente conocida como Philips Lighting, se ha consolidado como líder en soluciones de iluminación, enfocándose en tecnología LED y dispositivos interconectados.
Objetivos y Propuesta de Valor
La compañía detrás de Philips Smart Lighting ha delineado cuatro pilares clave: expresión, facilidad de uso, calidad y accesibilidad. Su meta es clara: facilitar que los usuarios integren tecnología de iluminación inteligente en sus hogares sin la necesidad de conocimientos técnicos previos. Esta nueva línea aspira a ofrecer una opción concreta y de buena relación calidad-precio, superando incluso las capacidades de productos premium como Philips Hue, que seguirá disponible con características de automatización más avanzadas.
Philips ha subrayado que su nueva oferta en iluminación inteligente será intuitiva y completamente conectada a través de Wi-Fi, lo que representa un avance significativo para aquellos que desean modernizar sus espacios de forma sencilla. Esta línea se convertirá en un pilar fundamental de la marca en el sector de la iluminación inteligente.
Conectividad y Compatibilidad
La conectividad mediante WiZ es una característica esencial de Philips Smart Lighting, permitiendo controlar y conectar dispositivos. De esta manera, los usuarios podrán integrar focos, tiras LED, lámparas y más desde una única aplicación. Además, quienes ya cuenten con productos de la línea Hue podrán ampliar su ecosistema de forma más económica, aunque será importante evaluar las diferencias entre ambos sistemas para su correcta integración.
Es relevante mencionar que México será el primer país en América Latina en recibir esta novedosa línea de productos, con planes de expansión hacia otros mercados latinoamericanos que comenzarían en 2027.
Disponibilidad y Puntos de Venta
Las personas interesadas en Philips Smart Lighting podrán adquirir estos productos a través de plataformas como Amazon México, The Home Depot y El Palacio de Hierro, aunque la disponibilidad variará según cada establecimiento. Este enfoque busca hacer que más consumidores en México puedan acceder a la iluminación inteligente sin gastos excesivos.
En conclusión, la llegada de Philips Smart Lighting al mercado mexicano representa una propuesta innovadora, ofreciendo a los usuarios herramientas tecnológicas más accesibles para modernizar sus hogares, respaldadas por la calidad reconocida de la marca Philips.