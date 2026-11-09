Sistema espartano revela cómo descifraban mensajes militares

La escítala se erige como un método de cifrado fascinante en la historia militar de Esparta. Su efectividad y empleo generan discusión entre historiadores, pero su diseño simple que consta de una tira de material y cilindros de madera, permitía a los espartanos enviar mensajes secretos en un contexto donde la seguridad de la información era crucial para operaciones tanto militares como diplomáticas.

Cómo funciona la escítala

De acuerdo con Plutarco, historiador griego del siglo I y II d.C., el uso de la escítala implicaba preparar dos cilindros de madera con la misma longitud y grosor. Uno de estos cilindros se quedaba en la ciudad, mientras que el otro era entregado al comandante que se encontraba en una misión fuera de Esparta.

El proceso para enviar un mensaje comenzaba con el enrollado de una tira estrecha de material alrededor de uno de los cilindros. Las palabras se inscribían en la tira, pero al desenrollarla, el texto se tornaba ilegible. Al recibir la tira, el destinatario podía envolverla nuevamente en su cilindro correspondiente para descifrar el mensaje original. Este método se clasifica como cifrado por transposición, ya que no se sustituyen las letras, sino que solo se reorganizan.

El diámetro del cilindro era un elemento esencial en este método. Un cilindro demasiado delgado o grueso podía llevar a que el mensaje resultara ilegible, lo que aportaba un nivel significativo de complejidad al uso de la escítala.

Razones para cifrar información

Durante los siglos V y IV a.C., las ciudades-estado griegas, incluida Esparta, enfrentaron conflictos constantes, como la guerra del Peloponeso, que tuvo lugar entre 431 y 404 a.C. En estos escenarios, era esencial una comunicación rápida y segura entre los comandantes y las autoridades. Sin embargo, la posibilidad de que los mensajes fueran interceptados hacía de la escítala una herramienta valiosa para salvaguardar información crítica.

Si bien la escítala era un sistema útil, no era infalible. Un interceptor con la habilidad necesaria podría descifrar los mensajes si contaba con cilindros de diferentes tamaños, lo que comprometía la seguridad de la información transmitida.

Dudas sobre su uso real

A pesar de los relatos proporcionados por Plutarco, la realidad del uso de la escítala por los espartanos sigue siendo objeto de estudio. Muchos historiadores sostienen que la idea de la escítala como un método de cifrado podría haber evolucionado en épocas posteriores a los eventos que se describen. Algunos textos antiguos mencionan simplemente la palabra “escítala” en contextos más amplios, refiriéndose a un bastón o vara.

Además, la carencia de evidencia arqueológica que confirme su utilización en Esparta hace que la cuestión sea aún más compleja. Aunque las antiguas fuentes hacen referencia a este método, la certeza acerca de su implementación práctica permanece en el ámbito de la especulación. No obstante, es innegable que el ingenio humano para proteger la información es tan antiguo como la propia necesidad de compartir secretos, lo cual se ve ejemplificado por esta ingeniosa herramienta que marca un hito en la historia de la criptografía.