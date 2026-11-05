Siri IA de Apple busca expansión mientras limita gastos de empleados

Apple ha tomado la decisión de reducir el presupuesto destinado al uso de inteligencia artificial (IA) entre sus empleados, especialmente en lo que respecta a la asignación de tokens para su uso diario. Esta acción, que se enmarca en una tendencia observada entre otras firmas tecnológicas, busca afrontar el incremento significativo en los gastos relacionados con la IA. El mes pasado, la compañía limitó el uso diario de tokens de 300 a 200 dólares para ciertos ingenieros, y está considerando su posible reducción a 100 dólares. Además, algunos equipos experimentarán una disminución en su presupuesto diario, que pasará de 100 a solo 25 dólares.

Contexto de los recortes presupuestarios

La decisión de Apple se produce en un contexto más amplio dentro del sector tecnológico. Empresas que antes fomentaban el uso de IA ahora están restringiendo el acceso a estos recursos debido a los costos elevados. Recientemente, Microsoft reportó que un solo empleado gastó 28,000 dólares en tokens en un solo mes, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la gestión del gasto en IA en la industria. Situaciones como esta han llevado a muchas empresas a reconsiderar su enfoque hacia los modelos de IA de alto costo. Empleados de Apple mencionan que la mayoría no utilizaba toda la asignación antes de los recortes, lo que sugiere que el ahorro real podría ser mínimo. Sin embargo, ha comenzado a surgir inquietud entre los trabajadores respecto a que estas limitaciones puedan anticipar despidos o mayores restricciones en el futuro.

Comparativa con otras empresas tecnológicas

Apple no es la única empresa que está reevaluando su estrategia en relación con la IA; Meta y Amazon también han tomado medidas similares. En Meta, se produjo una competencia interna por el consumo de la mayor cantidad de tokens posible, mientras que Amazon decidió eliminar sus clasificaciones de consumo de tokens con el objetivo de reducir costos. Estos movimientos indican un cambio de dirección en la industria hacia una gestión más cuidadosa de los recursos asociados a la inteligencia artificial. Por otro lado, Nvidia, conocida por producir chips que alimentan estos modelos, tiene una postura diferente. Su CEO, Jensen Huang, manifestó su preocupación de que un ingeniero altamente remunerado gastara menos de 250,000 dólares en tokens, resaltando la importancia de invertir en recursos para el desarrollo tecnológico.

Estrategias alternativas: el caso de Revolut

Algunas compañías, como Revolut, están explorando alternativas para hacer frente a estos altos costos. En días recientes, la fintech trasladó a 2,000 de sus ingenieros a un modelo de IA que les permite operar de manera más económica y eficiente, reduciendo sus gastos a una décima parte de lo que solían gastar. Este enfoque no solo busca minimizar costos, sino también maximizar la eficiencia mediante el uso de servidores propios para el procesamiento.

Conclusiones sobre el uso de IA en el sector

El panorama actual indica una tendencia clara hacia la reestructuración del uso de la inteligencia artificial en grandes empresas tecnológicas. A pesar de que Apple ocupa una posición privilegiada en el mercado en términos de capitalización, su decisión de restringir gastos en tokens transforma su enfoque hacia la IA y plantea interrogantes sobre cómo las organizaciones administrarán este recurso crucial en el futuro. En un entorno donde el gasto en innovación y desarrollo está en aumento, estas restricciones podrían influir en la velocidad de adopción y la creatividad en el uso de la inteligencia artificial en el sector.